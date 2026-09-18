Depois da partida com o Nacional da Madeira vem uma pausa na I Liga, de três semanas, sem competição. É tempo para as seleções que estão envolvidas na Liga das Nações, CAN, jogos de apuramento e amigáveis. Nesse período, o treinador do Famalicão vai trabalhar com um plantel “desfalcado” pela chamada de vários jogadores às seleções dos seus países.

Para já, e do que é público, Mathias de Amorim vai para os sub-21 portugueses; Tamás Szucs para a seleção principal da Hungria, para jogos do Grupo B da Liga das Nações; Víctor Rofino foi chamado pela Guiné-Bissau para partidas de qualificação da CAN; e Umar Abubakar, cuja ação ofensiva foi determinante no empate contra o Sporting, vai, pela primeira vez à seleção principal da Nigéria, para jogo de preparação com a Rússia, nos primeiros dias de outubro.