Pelo terceiro ano consecutivo, o grupo informal PARAÍSO- Bairrismo, Tradição, Amizade, prepara-se para iluminar a maior árvore de Natal natural do concelho. O momento está marcado para as 18 horas do dia 6 de dezembro, no lugar de Paraíso, na freguesia de Delães.

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Esta iniciativa só é possível com a união, a generosidade e o espírito solidário de todos, pelo que a organização já começou com a angariação de donativos.

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“Cada contributo, por mais pequeno que seja, faz a diferença e ajuda-nos a tornar este projeto uma realidade, levando ainda mais luz, alegria e encanto ao nosso lugar e à nossa freguesia”, pede a organização.