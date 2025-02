Famalicão: Pares da Apolo conquistam pódios no Campeonato Nacional e são convocados para representar Portugal

Na noite da passada terça-feira, em sessão que decorreu no Coliseu do Porto, o Restaurante Ferrugem foi distinguido com uma menção honrosa nos Prémios Best of Wine Tourism 2025, na categoria Experiência Gastronómica. Trata-se de uma iniciativa da Great Wine Capitals que celebra a inovação e a excelência doo enoturismo nas maiores regiões vinícolas do mundo. No caso do Ferrugem, a experiência que mereceu esta distinção é “Ir com Sede ao Pote”, criada em 2020, durante a pandemia.

O Chefe Renato Cunha aludiu que este «é o melhor prémio que podíamos receber em 19 anos de história». Recordou que, em plena pandemia, «eu e a Anabela, estendemos a oferta do Ferrugem para um espaço de família que se chama Ana Monteiro», paredes-meias com o restaurante. Ali, num jardim antigo, criou uma experiência ao ar livre «quando todos procuraram experiências no exterior. Num momento tão difícil, fomos resilientes e criamos o conceito “Ir com sede ao pote”», onde cozinha, em fogo de chão e em potes, dando vida à ruralidade e à autenticidade num ambiente descontraído.

“Ir com sede ao pote” agrega a componente dos vinhos, para a qual o chefe convida, para cada edição, «alguns dos produtores que são nossos parceiros, a quem agradeço por estarem connosco nesta aventura», referiu na entrega dos prémios que, em Portugal, abarcou as regiões do Vinho Verde e do Douro.

O Porto Best Of Wine Tourism Awards 2025, organizada pela Câmara Municipal do Porto, reconhece a excelência no enoturismo em toda a região e celebra as experiências relacionadas ao vinho.

Esta experiência gastronómica “Ir com sede ao pote” foi, no ano passado, alvo da atenção de um canal televiso internacional que gravou um programa e, em 2022, foi distinguida como Experiência Turística nos Prémios de Inovação e Turismo do Minho.

Este evento decorre anualmente, sempre com chefes convidados, e com produtores e distribuidores de vinhos. Nesta ideia cozinhada por Renato Cunha, chefe e proprietário do Ferrugem, e da sua mulher Anabela Rodrigues Cunha, nasce comida em potes de ferro fundido e ao ar livre, num manifesto de versatilidade gastronómica que resulta da paixão pelas origens, das quais extrai combinações improváveis, com iguarias que, de aspeto rural, aportam um sabor sofisticado.

Renato Cunha é um dos nomes maiores da gastronomia nacional e, no ano passado, foi nomeado pelo município de Famalicão “Rosto da Região Empreendedora Europeia”, título que o concelho ostentou ao longo de 2024, pela sua capacidade empreendedora e inovadora.