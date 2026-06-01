Concelho

Famalicão: Paróquia de São Simão de Novais em festa

As Solenidades do Santíssimo Sacramento, em São Simão de Novais, realizam-se esta quarta e quinta-feira.

Hoje, 3 de junho, às 21h00, celebra-se missa vespertina, seguida de procissão de velas, em honra de Nossa Senhora de Fátima; no final sessão de fogo de artifício.

Amanhã, quinta-feira (feriado), às 11h00, celebra-se missa de festa em honra do Santíssimo Sacramento e primeira comunhão, solenizada pelo Grupo Coral de São Simão de Novais, seguida de procissão eucarística. No final há uma sessão fogo de artifício.

As duas procissões são acompanhadas pelo agrupamento de escuteiros da Carreira e Novais.

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Famalicão: «Não há motivação maior do que representar o nosso país»

Ricardo Velho foi o escolhido para responder às perguntas dos jornalistas, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, durante a fase preparatória para o Campeonato do Mundo que, para Portugal, começa a 17 de junho, frente à RD do Congo. Antes disso, terá dois amigáveis, nos dias 6 e 10 de junho, frente ao Chile e Nigéria, respetivamente.

O famalicense, apesar de saber do seu papel como 4.º guarda-redes na seleção, reconhece que «temos três grandes guarda-redes, comigo somos quatro. Muito sinceramente, espero que não aconteça nada a nenhum deles e que eu não vá para o banco por causa de uma lesão ou algo do género. Estou muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade para mim e um grande voto de confiança que o míster me proporcionou».

Questionado sobre o espírito de grupo, o famalicense falou de «união num grupo fantástico e muito coeso». Já sobre as expetativas para o Campeonato do Mundo, Ricardo Velho espera «ficar até dia 19 para trazermos a taça. Que seja um grande Mundial para nós.»

Esta temporada, o guarda-redes famalicense somou 28 jogos na equipa turca do Gençlerbirliği, que terminou no 14.º lugar da classificação, dois lugares acima da zona de despromoção. O conjunto turco não exerceu a opção de compra de 3,5 milhões de euros, o que fez com que Ricardo Velho regressasse ao Farense, tendo contrato até 2028, com uma cláusula de 10 milhões de euros.

Tiago Torres
(Foto arquivo)

 

Famalicão: Inscrições para a Universidade de Verão terminam sexta-feira

Em www.famalicao.pt/universidade-de-verao-2026, pode inscrever-se em mais uma edição da Universidade de Verão promovida pela Câmara Municipal. As inscrições terminam esta sexta-feira, 5 de julho. A participação tem um valor de 30 euros e inclui seguro, refeições, atividades, kit do participante e transporte de autocarro para as instituições.

A Universidade de Verão, que terá lugar entre os dias 6 e 10 de julho, visa proporcionar a alunos do concelho que frequentam o Ensino Secundário a oportunidade de refletirem sobre o futuro do seu percurso formativo, após concluírem o secundário, através do contacto com laboratórios, oficinas tecnológicas, centros de investigação, estudantes, professores e investigadores de diferentes instituições, como de investigação, ensino pós-secundário e superior do concelho: IPCA, CIOR, CENFIM, FORAVE, CITEVE, Universidade Lusíada e CESPU.

Com jogos, atividades lúdicas, workshops, ateliers e ações de teamwork, pretende-se que os estudantes participem em diferentes atividades, partilhem dinâmicas e experienciem o ritmo e o espírito da vida académica.

Famalicão: Gustavo Sá passa a ser representado por Jorge Mendes

Foi anunciado esta segunda-feira, através das redes sociais, que o criativo do FC Famalicão passou a ser agenciado pela empresa (Polaris Sports) detida por Jorge Mendes.

Numa altura em que o mercado de verão já abriu oficialmente, o médio do Famalicão tem sido associado a vários clubes, tanto em Portugal como no estrangeiro. Segundo o jornal A Bola, o Benfica é o mais recente interessado no jogador. Apesar de, na semana passada, ter sido dado como certo no FC Porto, o presidente portista, André Villas-Boas, veio desmentir quaisquer negociações com o emblema famalicense. Recorde-se que, em janeiro, surgiu o interesse da Lazio, mas as conversas não tiveram seguimento, e ainda houve interesse do Al-Ithiaad, na altura treinado por Sérgio Conceição, e apesar de os clubes terem chegado a acordo por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, a vontade do jogador prevaleceu e o negócio acabou por cair.

O médio natural da Póvoa de Varzim, valorizou-se esta temporada em sete milhões de euros, segundo dados do Transfermarkt. Atualmente, vale 25 milhões de euros, tem uma cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões e contrato válido até junho de 2029.

O forte interesse no capitão dos famalicenses surge devido às consecutivas épocas de elevado nível que tem realizado e à forma como se afirmou na equipa principal, onde já cumpre a quarta temporada consecutiva, ele que chegou ao clube para jogar nos sub-15, na época 2018/2019, tendo chegado do FC Porto. Ao serviço da equipa principal soma 120 jogos, 12 golos e 16 assistências.

Na temporada recentemente concluída, foi uma peça fundamental no onze-base de Hugo Oliveira. No total, fez 2881 minutos, distribuídos por 32 jogos na Liga Betclic, onde apontou 4 golos e fez 2 assistências, fez ainda 2 jogos na Taça de Portugal. Tendo recebido várias distinções, ao ser eleito o melhor jovem dos meses, de agosto/setembro e março,

Lançado por Rui Jorge na Seleção Nacional de sub-21, o médio conta já com 14 internacionalizações e um golo. Recorde-se que a temporada termina oficialmente para Gustavo Sá precisamente com um jogo da seleção jovem frente à Irlanda do Norte, na próxima sexta-feira, numa partida marcada para as 19h30.

Tiago Torres

Famalicão: Dez barras de ouro apreendidas em buscas antidroga que passaram pelo concelho

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso da GNR deteve, nos últimos dias da passada semana, dois homens (29 e 40 anos) por tráfico de droga e apreendeu 10 barras de ouro no decurso de 11 buscas, quatro domiciliárias e sete em veículos que decorreram nos concelhos de Esposende, Guimarães e Famalicão.

Também foram apreendidas duas armas brancas, um cartão de cidadão e carta de condução de origem italiana, documentos falsificados.

Famalicão: Vem aí a 1ª Edição do Punk da Casa Fest na Casa do Artista Amador

Já é conhecida a programação da Casa do Artista Amador para a primeira semana de junho que vai contar com Café Filosófico, Jam Session, PianoMenta e a 1ª edição do Punk da Casa Fest.

Esta quarta-feira, dia 3, pelas 21h30 o professor Marcelino Abreu volta ao Café Filosófico desta vez com o tema “direitos dos consumidores”, uma iniciativa com entrada livre. Licenciado e doutorado em Direito, Marcelino é docente do Ensino Superior no ISCET e advogado de profissão.

Na quinta-feira, dia 4, pelas 21h30 é tempo de Jam Session onde vários músicos têm a oportunidade de subir ao palco para mostrar o seu talento. A entrada é livre e a inscrição pode ser feita na hora.

Dia 5 de junho, pelas 22h00, haverá mais uma noite de Pianomenta com uma fusão de Jazz & Soul para sentir a música com todos os sentidos. A entrada tem um custo de 5 euros.

No sábado vai decorrer a 1ª edição do Punk da Casa Fest, pelas 21h00. Um festival que vem dar oportunidade a vários artistas que fazem deste estilo musical a sua forma de ser e estar. Esta primeira edição vai contar com a participação de três bandas nacionais. Dinamitz, Estrikinina e Candy for Aliens são os protagonistas numa noite que promete ser animada. Haverá serviço de bar com venda de hambúrgueres, cachorros, pregos em pão, bifanas e caldo verde. A entrada tem um custo de 7 euros se for adquirida em pré-venda ou de 10 euros se for comprada no próprio dia.

Para mais informações e reservas contacte 969 489 422.

Centro de Saúde de Ribeirão muda-se temporariamente para Calendário devido a obras

A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Ribeirão será temporariamente transferida para as antigas instalações da USF São Miguel-o-Anjo, em Calendário, a partir desta quarta-feira, 3 de junho.

A mudança deve-se à realização de obras de requalificação nas atuais instalações da USF de Ribeirão, estando prevista uma duração entre dois e três meses.

Para facilitar o acesso dos utentes ao novo local, estarão disponíveis várias ligações de transporte público. A linha 166 assegura a ligação entre Ribeirão e as antigas instalações da USF São Miguel-o-Anjo, enquanto as linhas 134 e 357 também servem o local. A paragem de destino é Barrimau I, situada em frente ao edifício.

Os horários e percursos podem ser consultados no site da Mobiave ou através da respetiva aplicação móvel.