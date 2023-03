Famalicão: Parque da Devesa é ‘Cidade Orizuro’ a partir de amanhã

O Parque da Devesa é, a partir desta terça-feira, a ‘Cidade Orizuro’. A passagem do Gamelão de Porcelana e Cristal, a criação da instalação Metamorfose e os workshops Murmúrio das Árvores são exemplos de projetos artísticos e sensibilização ambiental que a Companhia de Música Teatral (CMT) tem desenvolvido em parceria com o Parque da Devesa, e que estarão patentes até ao dia 1 de outubro.

Promovida pelo Município em parceria com a CMT, a ‘Cidade Orizuro’ é inaugurada na tarde desta terça-feira, pelas 16h30, com a performance ‘Saudação da Primavera’ e pela estreia do documentário ‘Jardim Orizuro’, de Luís Magalhau, na Casa do Território. Um documentário que reflete aspetos do trabalho realizado em serviços municipais, no Jardim de Infância de Seide, no Centro Social da Paróquia de Castelões e no Centro Social Paroquial de Requião, ao longo do ano passado, no âmbito de um projeto apoiado pelo Fundo de Fomento Cultural, Programa Garantir Cultura do Ministério da Cultura.

A instalação ‘Cidade Orizuro’ é edificada a partir de memórias sonoras e imagéticas, que servem como ponto de partida para a reflexão e participação: uma cidade verde, colorida e feliz.

Durante o período em que ficará patente, a instalação terá uma programação paralela, promovida pelo Parque da Devesa, para públicos de todas as idades: visitas guiadas, oficinas, conversas, visitas ao território, entre outros. A primeira atividade acontece a 30 de abril, no âmbito do ‘Devesa em Família’ e tem o nome de ‘Esticar os sentidos’.

A Companhia de Música Teatral é uma cooperativa instalada em Vila Nova de Famalicão com um historial de quase 25 anos de atividade regular, com foco na criação artística. Colabora regularmente com municípios e universidades, com destaque para o Município famalicense.