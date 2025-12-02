Famalicão: Parque da Devesa testa semáforos para bicicletas, trotinetes e outros veículos de duas rodas

O Parque da Devesa instalou recentemente cinco postes do projeto SAFOOS, um novo sistema que está a ser testado para aumentar a segurança de quem circula de bicicleta, trotineta ou outros veículos de duas rodas.

As luzes funcionam como um semáforo: o verde indica que é seguro avançar, o amarelo alerta para risco iminente e o vermelho avisa para perigo ou possibilidade de colisão.

Através da aplicação móvel, os utilizadores podem ainda acompanhar o percurso e consultar dados como a qualidade do ar, ajudando a escolher rotas mais seguras e saudáveis.

O SAFOOS é desenvolvido pela Castros Iluminações Festivas e pelo CENTI, integrado na Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do Setor das Duas Rodas, financiada pelo PRR e pelo programa europeu Next Generation EU.