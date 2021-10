Famalicão: Parque da Devesa vai ter mais 700 árvores

Esta sexta-feira, pelas 12h15, decorre uma ação simbólica, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, que marca o início da plantação de mais de sete centenas de árvores no Parque da Devesa, no âmbito do projeto paisagista para a valorização do ecossistema espaço. No total, estão a ser plantadas 730 árvores, num investimento de cerca de 73 mil euros.

Os trabalhos de plantação que vai aumentar e diversificar a área arbórea do grande pulmão verde da cidade está previsto até final de novembro e surge no âmbito do projeto “Definição de Linhas Estratégicas para Valorização do Ecossistema do Parque da Devesa”. O projeto abrange todo o parque, mas nesta fase serão intervencionadas as orlas e a zona do lago, ficando a zona mais central para época posterior, onde está prevista a plantação de mais de 1000 árvores.

O projeto paisagista propõe a consolidação de diversos habitats do parque, a partir do levantamento das espécies arbóreas dominantes em cada área. Nas zonas a intervir nesta fase serão plantadas mais de 50 espécies diferentes que permitem adensar e diversificar a estrutura arbórea, criar mais zonas de sombra ao longo do parque e, consequentemente, mais áreas de estadia e convívio. Ao mesmo tempo, promove a biodiversidade abrigando uma maior quantidade e diversidade de espécies de fauna. No futuro, esta ação vai também significar uma maior produção de oxigénio, uma maior captura de dióxido de carbono e um aumento da capacidade de purificação do ar.