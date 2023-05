Famalicão: Parque de estacionamento da Câmara aberto e gratuito ao fim de semana

A Igreja de Santiago de Antas vai ser palco do ‘Românico Alive”. Um espetáculo de teatro, música e dança que está marcado para o adro da igreja, no sábado, dia 20, pelas 21horas, com entrada livre.

O ‘Românico Alive’ arranca com ‘Confessionário Hagiográfico’, um momento teatral com encenação de Miguel de Ribas, seguindo-se ‘Gárgulas’, um conceito performativo coreografado por Joana Ji Antunes, e logo a seguir, ‘Amor Faz a Mim Amar Tal Senhor’, um trabalho de dança pela mesma coreógrafa. O espetáculo prossegue com a atuação do grupo musical, Art’Brass Quintet, terminando com ‘Comédias D’Ambão’, também com encenação de Miguel de Riba.

Refira-se que este espetáculo está a percorrer seis municípios da região do Vale do Ave, com dinâmicas de criação artística que promovem o encontro de linguagens estéticas diferentes e fazem dialogar o passado e o presente, o tradicional e o clássico, com o contemporâneo.

Promovido pela Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM Ave), e cofinanciado pelo NORTE 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), ‘Românico Alive’ arrancou no passado dia 7 de maio, na Igreja de São Romão de Arões, em Fafe, tendo já passado pela Póvoa de Lanhoso (Igreja Românica Fonte Arcada), a 12 de maio, e Mondim de Basto (Ponte de Vilar de Viando), a 14 de maio.

Para além de Vila Nova de Famalicão, esta semana o projeto também vai passar pela Igreja Românica de Serzedelo, em Guimarães, no dia 19 de maio, e pela Ponte Romana de Vizela, no domingo, 21 de maio.