Famalicão: Parque de Estacionamento junto à CESPU entra em obras e vai ter mais lugares

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão dá início esta segunda-feira, 10 de novembro, à requalificação do parque de estacionamento da Estação Rodoviária. A empreitada, orçada em 200 mil euros, será realizada em duas fases, permitindo a utilização parcial do espaço durante as obras.

O projeto prevê o aumento da capacidade do parque de 76 para 99 lugares, incluindo zonas reservadas a pessoas com mobilidade condicionada, motociclos, bicicletas e trotinetes.

A intervenção vai ainda melhorar a rede de iluminação pública e a drenagem de águas pluviais, num investimento que visa reforçar as condições de estacionamento, acessibilidade e mobilidade junto a um dos principais pontos de transporte urbano do concelho.

No âmbito dos trabalhos, serão abatidas quatro árvores que apresentam problemas fitossanitários. O prazo de execução é de 120 dias.