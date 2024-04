Famalicão: Parque de lazer aquático de Oliveira S. Mateus pode começar a funcionar já em agosto

A equipa de Walking Football de Famalicão – inserida no programa municipal Mais e Melhores Anos – venceu todas as partidas do terceiro encontro distrital. A prova, organizado pela Associação de Futebol de Braga, decorreu do pavilhão desportivo de Figueiredo, em Braga, e contou com a presença do presidente da associação, Manuel Machado.

A equipa famalicense, que participou pela primeira vez, teve, assim, um bom desempenho diante das formações do Vitória Sport Club, Fafe e a Associação de Desenvolvimento Local Valoriza.

O Walking Football é uma variante do futebol que visa manter as pessoas com mais de 50 anos envolvidas com a modalidade. Esta variante pode ser disputada tanto ao livre como em pavilhão e encerra regras muito específicas.