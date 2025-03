Famalicão: Parque de Lazer de Vilarinho das Cambas é inaugurado este domingo

A agência de publicidade e comunicação Spotlight, sediada em Vila Nova de Famalicão, conquistou destaque nacional ao participar na remodelação da casa do Big Brother 25 de Portugal. Especialista em decorações em vinil, reclamos luminosos e publicidade exterior, a empresa foi responsável por criar uma identidade visual moderna e vibrante para um dos programas de maior audiência do país.



Joel Carvalho, de 32 anos; e Carlos Ramos, de 31 anos, são os responsáveis da Spotlight

Na nova casa, as soluções inovadoras da Spotlight transformaram os espaços com aplicações de vinil que conferem dinamismo e personalidade, enquanto os reclamos luminosos realçaram a presença visual dos ambientes, reforçando a imagem arrojada e contemporânea do programa. Segundo os responsáveis da agência, a experiência acumulada no setor permitiu oferecer um trabalho de elevada qualidade, aliado à criatividade e ao rigor técnico que se destacam no mercado local.

Foi um projeto desafiador e inspirador, onde cada detalhe contribuiu para dar um novo fôlego à casa do Big Brother 25. Sentimo-nos orgulhosos por representar a criatividade e a inovação de Vila Nova de Famalicão em um palco tão relevante

Responsáveis da Empresa

Este sucesso reforça o compromisso da Spotlight em elevar os padrões da publicidade exterior e evidenciar o potencial da região, consolidando a sua reputação como referência no setor. A participação no remodelação do Big Brother 25 de Portugal marca um importante passo na expansão do portfólio da agência, que continua a surpreender com projetos ousados e de alta visibilidade.