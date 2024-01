Famalicão: Parque de Lazer é o grande sonho de Vale S. Martinho

A Comissão Política da Distrital do PSD de Braga, reunida em Braga, discutiu, e aprovou por unanimidade, o perfil dos candidatos a deputados pelo distrito de Braga nas eleições legislativas do dia 10 de março. «Em uníssono com as concelhias, a Distrital do PSD de Braga definiu que o perfil dos candidatos a Deputados serão as mulheres e homens que ofereçam confiança aos seus eleitores do território que representam. O objetivo principal não é ganhar as eleições, mas sim governar Portugal. E por isso vamos escolher os melhores com este perfil», propôs Paulo Cunha, presidente da distrital.

O famalicense explicou todo o processo estatutário que envolve a apresentação da lista de deputados por Braga à Assembleia da República, um processo que considera exigente e responsável.

O presidente da Comissão Política Distrital sensibilizou, ainda, os militantes e simpatizantes do PSD para que, junto da população, passem uma mensagem de esperança «de que é possível alterar a política desastrosa, em todos os vetores, em que o PS deixou Portugal».

Nesta reunião estiveram presentes mais de duas centenas de delegados eleitos para esta estrutura, presidentes de concelhias e presidentes de Câmara sociais-democratas. Foi uma das maiores dos últimos tempos, o que, segundo Paulo Cunha, revela «o entusiasmo com que os militantes do PSD no Distrito encaram o próximo ato eleitoral, e unidos no propósito de vencer as eleições de 10 de março, para bem de Portugal».