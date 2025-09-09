Famalicão: Parque de Sinçães ganha espaço fitness e de street-workout

O Parque de Sinçães vai ter um espaço de fitness e outro de Street-Workout. O arranque da obra acontece esta quarta-feira, às 17h30, com a assinatura do auto de consignação.
A obra contempla a construção de pavimentos em betão e em SBR, o fornecimento e a instalação de equipamentos de fitness que inclui bicicleta estática, elíptica, prensa de pernas, cross training (quadrilátero), estação multi-exercício, pista de obstáculos, pista de obstáculos móveis e bicicleta de mãos e ainda o fornecimento e a instalação de mobiliário urbano como bancos de jardim, bebedouros e sinalética.
A obra foi adjudicada à Sicra – Serviço de Instalação e Conservação Rodoviária, Unipessoal, Lda. e resulta de um investimento municipal de cerca de 160 mil euros.
Recorde-se que a Câmara Municipal tem vindo a requalificar o Parque de Sinçães, criando um espaço com respostas diferenciadas. Exemplo disso foi a requalificação do parque infantil e da construção do novo Skate Parque.