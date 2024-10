Famalicão: Parque Infantil de Sinçães está a ser ampliado e renovado

No dia 22 de outubro, alunos da turma do 2º ano do curso de Manutenção Industrial, acompanhados pelos dois professores da área técnica, da Secundária D. Sancho I, visitaram a Continental Mabor.

Na empresa de pneus de Lousado, conheceram a história da unidade industrial, do volume de produção, mercados de implementação, certificações e prémios alcançados. Depois, o grupo foi encaminhado para a produção, orientados por duas técnicas, onde tomaram conhecimento do processo produtivo e do trabalho das diferentes equipas de produção e manutenção. Ainda no decorrer da visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o processo produtivo do pneu, desde a misturação da matéria-prima até à inspeção final, passando pela preparação dos materiais, construção e vulcanização.

Esta atividade cumpriu todos os objetivos e permitiu aos alunos a maturação de conhecimentos e a constatação da sua aplicabilidade na área técnica do curso, contribuindo para uma melhor perceção da complexidade do trabalho a realizar pelo técnico de manutenção industrial.