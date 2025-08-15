Famalicão: Parque infantil em Vermoim vandalizado durante a madrugada

A coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP) formalizou esta quinta-feira, 14 de agosto, no Tribunal de Vila Nova de Famalicão, as listas de candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia para as Eleições Autárquicas 2025.

O atual presidente da autarquia e recandidato, Mário Passos (PSD), sublinhou que a equipa resulta de uma “seleção rigorosa” que alia “experiência” e “novas caras”. Destacou ainda a importância da “palavra dada” e do “compromisso” para conquistar a confiança da população.

O mandatário de lista, Paulo Cunha, referiu que “Vila Nova de Famalicão continua a registar uma grande capacidade de mobilização” e apresenta “primeiras escolhas, não segundas opções”.

A lista à Câmara é liderada por Mário Passos, seguida por Hélder Pereira (CDS-PP) e Susana Pereira, independente e ex-presidente da Junta de Riba de Ave. Entre os restantes nomes estão vereadores em funções, autarcas em fim de mandato e estreantes na política local.

Para a Assembleia Municipal, o atual presidente João Nascimento volta a ser aposta. Mário Passos defende que “demonstrou reunir as melhores qualidades para gerir os assuntos com imparcialidade e rigor”.

Com um programa eleitoral “praticamente concluído” e apresentação prevista para setembro, o candidato social-democrata garante que a sua equipa está preparada para responder “aos grandes desafios de futuro do concelho”.