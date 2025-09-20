Famalicão: Parte do Externato Delfim Ferreira em leilão até terça-feira

Uma parte do edifício do Externato Delfim Ferreira, situado na freguesia de Riba de Ave, em Famalicão, está em leilão judicial no âmbito do processo de insolvência da entidade proprietária.

O imóvel está disponível na plataforma “e-leiloes.pt”, onde a hasta pública termina na próxima terça-feira, 23 de setembro, às 10h30.

De acordo com a informação publicada, o leilão tem um valor base de 714 mil euros, um valor de abertura de 357 mil euros e um valor mínimo de 606,9 mil euros para validação das propostas. Até ao momento, o lance atual é de 357 mil euros.

O edifício é composto por 15 salas, entre elas áreas destinadas ao ensino pré-escolar, ao primeiro ciclo e ao ensino da música. As instalações incluem mobiliário escolar, instrumentos musicais e eletrodomésticos.