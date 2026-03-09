Famalicão: Partem vidro de carro e levam mochila com computador

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a deslocação a Guimarães

Na tarde do próximo sábado, às 15h30, o FC Famalicão joga em Guimarães. A partida da 26.ª jornada da I Liga é com o Vitória SC, no Estádio D. Afonso Henriques.

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes, a 10 euros (venda até às 12 horas de sábado); se pretender transporte são 15 euros na totalidade (marcação até às 19 horas desta quinta-feira).

Este dérbi minhoto junta o 9.º da classificação, com 32 pontos (Vitória) e o 5.º, FC Famalicão, com 39 pontos.