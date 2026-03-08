Famalicão: Partem vidro de carro mas saem ‘de mãos a abanar’

Na última noite, registou-se uma tentativa de furto a uma viatura, na zona da Lage, em Calendário, Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o carro estava estacionado na via pública. Os assaltantes partiram um dos vidros para conseguir desbloquear as portas.

Apesar de terem remexido em todos os compartimentos da viatura, não encontraram nenhum objeto de valor e abandonaram o local sem qualquer pertence.

O caso foi reportado às autoridades.