Concelho

Famalicão: Partem vidro de carro mas saem ‘de mãos a abanar’

Na última noite, registou-se uma tentativa de furto a uma viatura, na zona da Lage, em Calendário, Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o carro estava estacionado na via pública. Os assaltantes partiram um dos vidros para conseguir desbloquear as portas.

Apesar de terem remexido em todos os compartimentos da viatura, não encontraram nenhum objeto de valor e abandonaram o local sem qualquer pertence.

O caso foi reportado às autoridades.

Famalicão: Roubaram tela publicitária ao Operário F.C. mas “as filmagens conseguiram apanhar” tudo

O Operário Futebol Clube utilizou as redes sociais para dar conta de mais um furto às suas instalações.

Desta vez foi uma tela publicitária que foi levada por um grupo de indivíduos. O clube lamenta a atitude mas lembra que as instalações estão protegidas por um sistema de vídeo vigilância.

No caso, refere o Operário, o furto foi captado por uma das câmaras e as imagens entregues às autoridades.

Famalicão: Catalisadores roubados de carros estacionados

Pelo menos duas viaturas ficaram sem catalisador na passada sexta-feira, em Vila Nova de Famalicão. As situações foram registadas no estacionamento junto à CESPU, numa rua sem saída, onde vários carros se encontravam estacionados.

Segundo foi possível apurar, os proprietários aperceberam-se do roubo apenas quando regressaram às viaturas.

O catalisador é uma peça do sistema de escape, frequentemente alvo de furtos devido ao valor dos metais que contém.

Famalicense Joaquim Dinis lança livro sobre emoções e desenvolvimento pessoal

O terapeuta e coach Joaquim Dinis, natural de Vila Nova de Famalicão, lançou o seu segundo livro, intitulado “O Chamado Interior – Uma jornada pelas emoções que curam, aprisionam e libertam”. A obra surge depois de “O Rio da Vida” e propõe uma reflexão sobre o papel das emoções no equilíbrio e no bem-estar pessoal.

Ao longo das páginas, o autor convida os leitores a escutarem o que sentem, explorando emoções como a ansiedade, o medo ou os bloqueios emocionais. Com uma linguagem simples e simbólica, o livro apresenta reflexões e perguntas que pretendem ajudar cada pessoa a compreender melhor o que sente e a encontrar maior clareza e direção na vida.

Com mais de 15 anos de experiência no acompanhamento humano e no bem-estar, Joaquim Dinis integra no seu trabalho várias abordagens ligadas ao desenvolvimento pessoal. É também cofundador do espaço Manuela Mesquita Cabeleireiros & Spa, onde trabalha diariamente com pessoas e histórias reais.

Residente na freguesia da Lagoa, em Vila Nova de Famalicão, o autor afirma que a sua escrita nasce do contacto direto com a vida e com as emoções das pessoas.

“O Chamado Interior” já está disponível no espaço Manuela Mesquita Cabeleireiros & Spa, em livrarias e também online, nos principais sites de venda.

Última despedida de Carlos Macedo acontece em Lousado

O fadista Carlos Macedo, faleceu este sábado, aos 79 anos.

Natural de Lousado, em Famalicão, mas a viver em Lisboa, o artista será velado na Casa Mortuária de Lousado, onde ficará em câmara ardente a partir das 18h30 de segunda-feira, 9 de março.

As cerimónias fúnebres realizam-se na terça-feira, 10 de março, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Lousado, onde será celebrada a missa de corpo presente. Após as cerimónias religiosas, o corpo seguirá para cremação no Crematório Central Vale do Ave.

A missa de 7.º dia está marcada para sábado, 15 de março, às 10h00, também na Igreja de Lousado.

Famalicão: Apesar dos alertas, ciclistas continuam a utilizar variante

A Variante Nascente de Famalicão continua a ser utilizada por ciclistas, apesar dos vários alertas e da sinalização existente que desaconselha a circulação neste tipo de via.

A situação voltou a repetir-se este fim de semana, conforme comprova a imagem que mostra um ciclista a circular naquele troço. A presença de bicicletas numa via pensada para tráfego automóvel rápido representa um risco elevado, não só para o próprio desportista, mas também para os condutores que ali passam diariamente.

Recorde-se que esta variante é uma estrada com características semelhantes às de uma via rápida, onde os veículos circulam a velocidades mais elevadas. A presença inesperada de ciclistas pode provocar situações de perigo e até acidentes.

Atenção condutores: Radar móvel na N14 esta segunda-feira

A Polícia de Segurança Pública vai realizar uma ação de fiscalização com radar móvel de velocidade esta segunda-feira na N14, na zona de Gavião.

A operação está prevista para decorrer durante a tarde, entre as 14h00 e as 16h00, com o objetivo de controlar o excesso de velocidade e reforçar a segurança rodoviária naquela via.

Estas ações fazem parte das operações regulares de fiscalização levadas a cabo pela PSP, procurando alertar os condutores para a importância do cumprimento dos limites de velocidade.