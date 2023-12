Famalicão: Partem vidro de carro para roubar mala com documentos

Um carro, estacionado nas imediações do cemitério de Pousada de Saramagos, foi alvo de um furto, em plena luz do dia. O crime terá acontecido entre as 16h30 e as 17h00 e, do interior da viatura, os assaltantes levaram uma mala que apenas continha documentos.

Dada a importância da documentação, a proprietária do veículo lançou um apelo nas redes sociais na tentativa de a recuperar. Assim, se avistar uma mala com documentos, ou tiver informações que possam ser importantes relacionadas com este furto, entre em contacto de imediato com a GNR de Joane.