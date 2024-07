Famalicão: Participe, esta noite, na onda de amor ao Pedro

Famalicão: Incêndio em caixote do lixo na garagem do Saza

Foram concluídas as operações de controlo a um foco de incêndio, na garagem do Edifício Saza. Tratou-se de um incêndio num dos contentores do lixo, situação que provocou fumo e causou alarme.

Para além de ter ardido o contentos, não há registo de outros danos materiais.

No combate a este sinistro, cujo o alerta foi dado às 10h14, desta sexta-feira, os Bombeiros Voluntários Famalicenses estiveram no local com três veículos e nove bombeiros.