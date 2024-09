Famalicão: Partiram os vidros de quatro carros para furtar milhares de euros em roupa desportiva

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, apreendeu 260 kg de cocaína no norte do país, numa operação que desmantelou parte de uma rede de tráfico internacional de droga. A apreensão ocorreu num armazém, onde a droga estava disfarçada em contentores de milho, proveniente da América Latina.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Famalicão e contou com o apoio da Autoridade Tributária. Um homem português, suspeito de integrar esta organização criminosa, foi detido, sendo acusado de tráfico de estupefacientes agravado e branqueamento de capitais.

Se a droga tivesse chegado ao mercado, seriam produzidas cerca de 1,3 milhões de doses. O suspeito será presente às autoridades para o primeiro interrogatório e determinação das medidas de coação.