Famalicão: PASEC destaca os jovens “que fazem acontecer”

Na Gala Multiplicadores 2025-2026, realizada em Ribeirão, com centenas de participantes, de Portugal e outros países, foram distinguidos 20 jovens que inspiram outros jovens, desde ativistas, dirigentes associativos, professores e empreendedores. Sara Gomes, presidente da PASEC, recebeu o Prémio Referência, pelos 15 anos de dedicação à organização e pelo exemplo de intervenção social e cultural.

Segundo a presidente da PASEC, os prémios pretendem dar a conhecer «histórias inspiradoras, muitas delas anónimas, que mudam a vida de pessoas e comunidades». Uma declaração perante jovens de Portugal e Cabo Verde, Itália, Espanha, Turquia, Brasil, Angola e Suíça.

O vice-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Paulo Santos, assinalou o «papel transformador» ao nível do protagonismo juvenil por parte PASEC no cenário nacional e internacional, e o papel de inovação social e educação não formal que tem revelado nos últimos 24 anos.

Já o vereador da Juventude do Município de Famalicão, Augusto Lima, reconheceu o trabalho da PASEC na promoção de projetos de grande escala, orientados para a capacitação dos jovens e suas comunidades. Fernando Vieira, presidente da FNAJ, Federação Nacional de Associações Juvenis, deu o exemplo único da PASEC junto dos jovens com menos oportunidades. Estiveram ainda representados no evento mais de 50 parceiros da PASEC.

O evento abriu com o momento cénico “Diálogo Místico…”, protagonizado pela Companhia de Dança Arena da PASEC. Teve ainda a atuação da Companhia da Música BPM que estreou o seu novo trabalho.

Famalicão: Atletas do GD Natação com bons resultados no Duatlo de Vila do Conde

Este domingo, em Vila do Conde, vários atletas do GD Natação participaram no duatlo que se realizou nesta cidade e que reuniu centenas de atletas de vários escalões etários.

Com condições favoráveis à prática da modalidade, a prova decorreu com grande intensidade, e os atletas do GD Natação Famalicão – Miguel Carriço, Artur Lima, Gonçalo Martins, Carlos Braga, Miguel Gonçalves, Ezequiel Fernandes, Carlos Cardoso e Rita Sousa – alcançaram classificações relevantes nos respetivos escalões, reflexo do seu empenho e superação numa modalidade que é recente no clube. Nos respetivos escalões, os atletas conseguiram um quarto lugar, um quinto, um sexto, um oitavo e um décimo lugar.

Famalicão: Dinis Rocha e Madalena Silva são campeões nacionais de Dança Desportiva

Dinis Rocha e Madalena Silva, da Apolo Famalicão, sagraram-se campeões nacionais, de Latinas e Standard, no escalão de Juventude Open. Ainda na modalidade a pares, Duarte Carneiro e Rita Moreira conquistaram a medalha de bronze, em Adultos Iniciados Latinas.

Assim, a Apolo Famalicão esteve em grande destaque no Campeonato Nacional de Dança Desportiva, que aconteceu este fim de semana, 21 e 22 de fevereiro, em Loures.

Na modalidade a Solo, Carolina Pinto sagrou-se vice-campeã nacional, e Irene Pereira alcançou o 17° lugar, em Adultos Open.

A Apolo Famalicão «não podia estar mais orgulhosa das brilhantes performances dos seus atletas, que continuam a superar-se. Com o trabalho e rigor da treinadora Bárbara Ribeiro, o clube segue firme no seu percurso para manter e melhorar estes resultados excecionais», refere em nota à imprensa.

Eixo Atlântico coloca a habitação, a imigração e o combate à pobreza como prioridades para 2026

O acesso à habitação, os fluxos migratórios e o combate à pobreza e à exclusão social são as principais preocupações dos membros do Eixo Atlântico, entre eles a Câmara Municipal de Famalicão. A reunião da Assembleia geral, onde estes temas foram debates, aconteceu no dia 19 de fevereiro, com as 41 entidades que integram a organização.

Estes temas debatidos marcam a agenda de trabalho do Eixo Atlântico para este ano, aprovada durante a reunião. Assim, o programa de atividades para 2026 procura reforçar a coesão social e territorial, mas também a cooperação internacional, através de parcerias e diálogo.

O programa organiza-se em torno de três grandes eixos: sustentabilidade urbana, desenvolvimento económico e desenvolvimento social. O objetivo é reduzir desigualdades e prevenir situações de pobreza nos municípios do Eixo Atlântico.

A Assembleia Geral ratificou também o orçamento para 2026, que ascende a cerca de 5,5 milhões de euros, bem como as contas e o relatório de gestão correspondentes ao exercício anterior. O programa aprovado inclui atividades culturais, educativas e desportivas, juntamente com iniciativas de inovação social e turismo policêntrico e de autor.

No plano internacional, foi reforçada a estratégia de cooperação, consolidando relações com cidades da América Latina, Cabo Verde, México, Cuba e Argentina, e fortalecendo os laços com a AECID e o Instituto Camões.

Famalicão: Duas vitórias, um empate e uma derrota

O fim de semana desportivo para as equipas de formação do FC Famalicão, que competem nos campeonatos nacionais, saldou-se por duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipa sub-19 empatou, sem golos, na receção ao Santa Clara. No quinto lugar, o Famalicão soma 4 pontos em outras tantas partidas. Na próxima jornada, sábado, o Famalicão visita Vila Conde, para defrontar o Rio Ave.

No nacional sub-17, também apuramento de campeão, os famalicenses perderam, 1-0, em Guimarães, diante do Vitória. Já se jogaram quatro partidas e o Famalicão é sétimo, com 4 pontos. Na próxima jornada, domingo, recebe o Braga.

A equipa sub-16, no nacional da 2.ª divisão, apuramento de campeão, venceu, 2-0, nos Açores, o Santa Clara, com golos de Tomás Figueiredo e Rodrigo Bernardo. Está no terceiro lugar, com 11 pontos em seis partidas. Próxima jornada, domingo, receção ao Nacional.

Afonso Coutinho e Manuel Pinto deram a vitória à equipa sub-15 sobre a Académica de Coimbra. Com quatro jornadas disputadas na fase de manutenção, o conjunto famalicense é quinto, com 6 pontos. Na próxima jornada, domingo, visita o Salgueiros.

Famalicão: Paulo Cunha lança desafios aos jovens do distrito de Braga

No âmbito da sua recandidatura à presidência da Distrital do PSD, sob o mote “União e Confiança”, Paulo Cunha desafia os jovens a assumirem uma participação mais ativa na vida política. Numa mensagem dirigida especialmente para eles, afirma que «a juventude não é apenas o futuro do partido — é parte essencial do seu presente». Por isso, para o famalicense, uma estrutura distrital «só é verdadeiramente forte quando é aberta, participada e intergeracional».

O dirigente da distrital de Braga e candidato considera que os principais desafios da nova geração dizem respeito à precariedade laboral e acesso à habitação. «Se queremos jovens envolvidos, temos de garantir condições reais de estabilidade, mérito e mobilidade», disse, prometendo continuar atentos aos seus problemas.

O candidato assume, ainda, o compromisso de diálogo permanente com a Juventude Social Democrata, defendendo uma participação estruturada e consequente na definição das prioridades políticas do distrito. «União significa integrar. Confiança significa dar responsabilidade», afirma.

Sublinhando a importância da captação e retenção de talento em Braga, Paulo Cunha conclui com uma mensagem: «com união e confiança, construiremos uma distrital mais forte, mais preparada e mais próxima dos jovens. O presente também é jovem».

Famalicão: Clube de Rugby vence Rugby Agrária

A equipa conjunta do Clube de Rugby de Famalicão/Escolinha de Rugby da Trofa recebeu e venceu o Rugby Agrária, por 37-22, partida a contar para o Nacional da 2.ª divisão.

As duas formações entraram determinadas, proporcionando um jogo intenso e equilibrado em largos períodos. A formação da casa foi mais eficaz nos momentos decisivos, conseguindo construir uma vantagem que foi determinante no desfecho do encontro. O CRF/Trofa apontou cinco ensaios, concretizou três transformações e somou ainda duas penalidades.

Com este resultado, o CRF garante os quatro pontos da vitória como também o ponto de bónus ofensivo, reforçando a sua posição na tabela classificativa.

A equipa prepara-se, agora, para uma deslocação exigente, no próximo domingo, o Douro Rugby, em Vila Nova de Gaia.