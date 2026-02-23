Famalicão: PASEC destaca os jovens “que fazem acontecer”

Na Gala Multiplicadores 2025-2026, realizada em Ribeirão, com centenas de participantes, de Portugal e outros países, foram distinguidos 20 jovens que inspiram outros jovens, desde ativistas, dirigentes associativos, professores e empreendedores. Sara Gomes, presidente da PASEC, recebeu o Prémio Referência, pelos 15 anos de dedicação à organização e pelo exemplo de intervenção social e cultural.

Segundo a presidente da PASEC, os prémios pretendem dar a conhecer «histórias inspiradoras, muitas delas anónimas, que mudam a vida de pessoas e comunidades». Uma declaração perante jovens de Portugal e Cabo Verde, Itália, Espanha, Turquia, Brasil, Angola e Suíça.

O vice-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Paulo Santos, assinalou o «papel transformador» ao nível do protagonismo juvenil por parte PASEC no cenário nacional e internacional, e o papel de inovação social e educação não formal que tem revelado nos últimos 24 anos.

Já o vereador da Juventude do Município de Famalicão, Augusto Lima, reconheceu o trabalho da PASEC na promoção de projetos de grande escala, orientados para a capacitação dos jovens e suas comunidades. Fernando Vieira, presidente da FNAJ, Federação Nacional de Associações Juvenis, deu o exemplo único da PASEC junto dos jovens com menos oportunidades. Estiveram ainda representados no evento mais de 50 parceiros da PASEC.

O evento abriu com o momento cénico “Diálogo Místico…”, protagonizado pela Companhia de Dança Arena da PASEC. Teve ainda a atuação da Companhia da Música BPM que estreou o seu novo trabalho.