Famalicão: PASEC e Escola D. Maria II apresentam peça teatral em Seide

A PASEC e o Agrupamento de Escolas D. Maria II levaram à cena, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide, a peça “Persona”, que teve na assistência 150 pessoas.

Este trabalho teatral é do projeto ADN, que leva os participantes a refletir e a retratar os principais autores e figuras históricas de Famalicão, através de um espetáculo interativo com as populações locais. Os participantes foram levados a construir todo o cenário, textos, banda sonora, as encenações e momentos de interação e reflexão com o público (através do teatro fórum) numa peça que retratou uma viagem no tempo de figuras como Camilo Castelo Branco e Bernardino Machado.

Mais de 50 crianças e jovens estiveram em palco num espetáculo imersivo de dança, teatro, música e artes visuais que trouxe de volta à realidade Camilo Castelo Branco, Soledade Malvar, Cupertino de Miranda, Bernardino Machado e a Rainha Dona Maria II.

Este espetáculo esteve integrado no Plano Nacional das Artes e foi apoiado pelo projeto Programar em Rede do Município de Famalicão.

Nas palavras do Vereador da Cultura do Município de Famalicão, Pedro Oliveira, «o projeto é diferenciador no sentido em que põe em palco todas as camadas da população, mas sobretudo crianças e jovens de diferentes condições sociais, culturais e económicas numa criação artísticas transversal que põe em interação a Música, o Teatro, as Artes Visuais e a Dança». Realça a inclusão de crianças e jovens em situação de exclusão e aproximação das populações locais às figuras históricas que determinaram parte da sua identidade cultural e territorial.