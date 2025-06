Famalicão: PASEC reúne jovens em ação de educação ambiental

Cerca de 40 jovens estiveram no Survival Camp que decorreu no Gerês. Com o tema “Tempo e Regeneração”, o encontro serviu de reflexão sobre a Agenda 2030 da Nações Unidas para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as novas formas de ativismo ambiental com base na Cidadania Global e os movimentos da Transição e Regeneração. Este projeto de mobilidade europeia foi uma parceria alargada entre a plataforma famalicense PASEC, Município de Lousada e parceiros internacionais, com o apoio do Programa Erasmus + da União Europeia.

Os participantes estiveram divididos por grupos de trabalho cooperativo geridos cada um por um formador experiente. Cada dia correspondia a um desafio diferente e por cada um superado passava ao nível seguinte. As competências que se pretendiam capacitar eram a liderança, comunicação assertiva, a gestão de conflitos, a análise de necessidades, a noção de Transição e Regeneração, a capacidade de dar corpo a uma ideia e a noção de projeto de vida.

Os participantes procuraram pensar e desenhar propostas de intervenção que permitam a introdução das metodologias de educação ambiental inerentes aos movimentos da Transição e Regeneração nos seus territórios de pertença. Foram realizados workshops e sessões de trabalho de grupo sobre as novas formas de participação ao nível do ativismo climático e educação ambiental. Também foram realizadas sessões de trabalho sobre a vida dos jovens em países vítimas das alterações climáticas. Teve ainda lugar uma Biblioteca Humana com histórias de superação que serviram de inspiração aos participantes.

Nas palavras da presidente da PASEC, Sara Gomes, esta ação de educação não formal pretendeu formar «jovens líderes que impulsionem as suas comunidades para um futuro mais justo, sustentável e regenerativo».