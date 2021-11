Famalicão: PASEC vence pela quarta vez Prémio BPI La Caixa

A PASEC venceu, pelo quarto ano consecutivo, os Prémios BPI e Fundação ”la Caixa”, desta feita na categoria Seniores, com a PASEC Habitat, Escola de Educação Não Formal Intergeracional.

A PASEC Habitat é a escola de adultos da plataforma famalicense que dá resposta aos seus grupos informais e pretende promover o protagonismo do cidadão adulto (sobretudo os desempregados ou reformados) para desempenhar um papel de transformação social ativo nas suas redes de proximidade, família ou meio em que estão envolvidos.

Oferece aulas de Informática, Apoio Psicossocial de Proximidade, Línguas Estrangeiras e Artes Plásticas bem como Oficinas de Yoga, Meditação, Simbologia Grupal, Teatro e pequenos cursos de ordem prática organizados de acordo com as necessidades dos adultos e seniores que frequentam a escola. Atualmente chega a centenas de pessoas com uma oferta formativa e cultural que envolve mais de 10 disciplinas e oficinas técnicas, algumas ainda por arrancar.

Sara Gomes, presidente da PASEC, vê este prémio como «mais um reconhecimento da excelência do trabalho desenvolvido na área da formação e capacitação de adultos, nomeadamente os adultos e seniores em risco de exclusão».

O Prémio BPI e Fundação ”la Caixa”, na categoria de Seniores, apoia o trabalho de entidades do terceiro setor, através do financiamento de projetos destinados a promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais velhas, proporcionando uma vida mais independente e autónoma, em especial das que vivem em situação de solidão.