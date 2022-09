Famalicão: Passeio BTT e Caminhada dos BV Famalicenses estão de regresso

A Concelhia do PCP, em nota enviada à imprensa, exige que o Governo «negue imediata e publicamente a possibilidade de encerramento da maternidade de Vila Nova de Famalicão e acabe com a especulação pública em torno desta matéria», que, do seu ponto de vista, «apenas contribui para a campanha perniciosa em curso movida por setores políticos e sociais empenhados na crescente privatização do SNS com o intuito de promoverem o negócio da doença».

Esta tomada de posição resulta depois de ser conhecida, na passada sexta-feira, a conclusão do estudo elaborado pela Comissão para Reforma das Maternidades que avança com a possibilidade do encerramento da maternidade de Vila Nova de Famalicão. E o PCP apela «à mobilização da população, utentes e profissionais e reafirma o seu compromisso com a defesa do SNS».

O PCP defende «a concretização de medidas que reforcem a capacidade de resposta do SNS, levando a cabo os investimentos que a realidade confirma como necessários, a valorização dos profissionais, dignificando as suas carreiras e reforçando o número de médicos, enfermeiros e auxiliares». Por outro lado, os comunistas não encontram nos «cortes e encerramentos» e solução para os problemas, antes pelo contrário: «vão apenas contribuir para aumentar o negócio para os grupos privados da saúde».

O PCP recorda que a população de Vila Nova de Famalicão tem vindo a ser prejudicada com encerramentos de unidades de saúde, de que são exemplos os centros de saúde de Landim, Arnoso Santa Maria, como consequências «das políticas de desinvestimento levadas a cabo por sucessivos governos PS, PSD e CDS».