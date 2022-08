Famalicão: Passeio da Academia Sénior de Nine

O FC Famalicão já tem definidas as datas e horas dos jogos da primeira Liga até à décima primeira jornada. Depois da visita a Portimão, na noite do próximo domingo, a equipa de Rui Pedro Silva recebe o SL Benfica na tarde do dia 10 de setembro, às 15h30.

A jornada 7 é no dia 18 de setembro, às 18 horas, no reduto do Casa Pia. Segue-se, a 2 de outubro, às 20h30, a receção ao Boavista; no dia 10, às 20h15, jogo em Arouca. Na décima jornada, o Paços de Ferreira visita Famalicão, no dia 22 de outubro, às 15h30. A jornada 11, está agendada para o dia 31 de outubro, às 20h15, em Guimarães.