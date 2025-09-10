Concelho, Desporto

Famalicão: Passeio da AD Carril levou 170 pessoas a Ribeira de Pena

Cerca de 170 pessoas participaram, no passado domingo, no 31.º passeio da Associação Desportiva do Carril, coletividade sediada em Mogege.

Associados, amigos e a população em geral associaram-se a este convívio que teve como destino Ribeira de Pena. O clube fala num dia muito bem passado, pleno de animação e com atividades para os seniores, bem como para os mais pequenos.

No final do dia, foram entregues os troféus aos vencedores e foi guardado um minuto de silêncio em honra dos sócios falecidos. A direção agradeceu a participação de todos e prometeu repetir este convívio no próximo ano.

Famalicão: Semana Europeia da Mobilidade celebrada no centro da cidade

O centro urbano de Famalicão recebe, no dia 21 de setembro, um mercado dedicado à Semana Europeia da Mobilidade. O evento pode ser visitado das 10 às 18 horas, na Praça D. Maria II, palco de diversas atividades de animação lúdico educativas, culturais e desportivas, ações de sensibilização e exposição de viaturas elétricas e de bicicletas.

Participam na iniciativa a Afacycles, APSI – Associação para Promoção de Segurança Infantil, Associação Salvador, ARDLA – Associação Recreativa Desportiva Lazer Ave, Famabike, Ford Hermotor, Lions Clube de Famalicão, Mobiave e Rotary Club de Famalicão.

Foto arquivo

Famalicão: Hugo Oliveira é o segundo melhor treinador de agosto

O treinador do FC Famalicão foi eleito o segundo melhor da Liga Portugal Betclic no mês de agosto.

Hugo Oliveira reuniu 26,19% dos votos dos restantes treinadores do campeonato, num reconhecimento pelo excelente início de época da equipa que ocupa o segundo lugar, com 10 pontos, a dois do líder, FC Porto, e sem sofrer golos. Este bom início já igualou igual feito na temporada de regresso à I Liga, 2020/2021.

Recorde-se que Carevic e Justin de Haas foram eleitos o melhor guarda-redes e defesa da I Liga, também durante o mês de agosto.

O campeonato regressa este fim de semana e o Estádio Municipal é palco do jogo grande da quinta jornada. Sábado, às 20h30, o Famalicão recebe o Sporting, terceiro da classificação.

PSP dá curso de formação para detentores de cães perigosos

O Comando Distrital da PSP de Braga vai realizar um curso destinado a todos os detentores de cães perigosos e potencialmente perigosos, enquanto animais de companhia.

Este curso visa proporcionar a formação específica para obtenção de licença de detenção prevista na lei que define o regime jurídico da criação, reprodução e detenção deste tipo de animais.

Se é detentor de algum cão perigoso ou potencialmente perigoso, pode participar neste curso, cuja inscrição deve ser feita pelo e-mail cpbraga@psp.pt até 22 de setembro.

Famalicão: Câmara Municipal presta homenagem aos professores aposentados

O auditório da Escola Básica de Ribeirão recebe, esta quinta-feira, às 17h30, a homenagem municipal aos professores aposentados nos dois últimos anos letivos.

São 58 os professores e educadores de infância que serão homenageados, num reconhecimento pelos anos de trabalho e dedicação à Educação em Vila Nova de Famalicão.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, é presença confirmada na sessão durante a qual serão apresentados os números do arranque do ano letivo no concelho.

 

Famalicão: Pilarete automático controla acesso automóvel junto à Residência de Estudantes

Entrou em funcionamento esta segunda-feira, 8 de setembro, o sistema de controlo de acesso automóvel à Alameda José António Costa Araújo e à Rua Lourenço da Silva Oliveira, junto à Residência de Estudantes de Famalicão, conhecida como “Vila”.

O sistema processa-se através da ativação de um pilarete automático com reconhecimento de matrícula.

Segundo o município, o objetivo é permitir uma gestão mais eficaz do trânsito nestas artérias centrais da cidade e tornar o centro urbano mais seguro e orientado para as pessoas. Assim, o acesso é apenas autorizado a moradores e comerciantes com matrículas registadas, forças de segurança e aos serviços de emergência.

Este é já o quarto equipamento do género a ser implementado na cidade. Estão também instalados pilaretes no acesso à rua José Azevedo Menezes, ao Topo Norte da Praça D. Maria II e à zona adjacente ao Mercado Municipal.