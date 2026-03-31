Famalicão: Passeio de Bicicletas Antigas em Seide S. Paio

O jovem defesa central prolongou, até 2030, o contrato que o liga ao FC Famalicão. Ibrahima Ba assumiu, esta época, o centro da defesa da equipa de Hugo Oliveira e as suas exibições têm suscitado a atenção de outros emblemas. Talvez por isso, a SAD antecipa-se e acrescenta mais uma época ao contrato com o jovem jogador.

Ibrahima Ba está muito feliz por renovar com o clube «que permitiu desenvolver as minhas capacidades e proporciona todas as condições para que evolua para um futebol de alto nível». O jovem senegalês refere que «os jogadores da minha posição têm muita qualidade e ajudaram-me a melhorar», agradecendo, também, à equipa técnica e à administração «pela confiança demonstradas».

O FC Famalicão «é como se fosse a minha casa. Cumpri o sonho de me estrear na I Liga, fazer um golo no campeonato, mas tenho mais sonhos para cumprir. Sei que estou no clube certo para os conseguir», garante o defesa central. Aos adeptos, Ibrahima Ba promete «deixar tudo em campo pelo nosso símbolo. Espero fazer os adeptos tão felizes como estou por representar este clube».

Ibrahima Ba assinou na época passada, proveniente do Valenciennes e, à semelhança de outros jogadores do FC Famalicão, aproveitou a passagem pelos sub-23 para se adaptar. A evolução na Liga Revelação catapultou-o para um nível superior e a estreia pela equipa principal, no final da época passada, foi a consequência da sua evolução. Esta época já jogou 20 partidas e assinou um golo, na jornada passada, ao Nacional.

As boas exibições tiveram, também, o devido reconhecimento no mês de fevereiro, ao ser eleito um dos melhores jovens da Liga Portugal.