Famalicão: Passeio de Motas em Arnoso Santa Eulália

Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva não foram felizes, no passado fim-de-semana, na Baja TT Escudaria de Castelo Branco, palco da segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT).

Os pilotos da Team Transfradelos, todos a conduzir um Taurus T3 Max, da categoria T3, enfrentaram uma corrida marcada pela dureza do percurso e pelas dificuldades do terreno devido à chuva dos últimos dias. Tiago e Edgar Reis abandonaram uma das etapas, Daniel Silva também teve problemas mecânicos.

Tiago Reis começou bem, ao ser o piloto mais rápido no prólogo batendo os carros da categoria T1+ e escolhendo a ordem de partida para o primeiro setor seletivo 1, que viria a ser de azar, porque tiveram de abandonar devido a um princípio de incêndio, estavam apenas cumpridas com 20 quilómetros.

«Alguma frustração porque estávamos a andar bem – com a vitória no prólogo e nesses poucos mais de vinte quilómetros realizados – mas fomos forçados a parar», disse Tiago Reis. O trabalho da equipa de mecânicos permitiu ao piloto regressar no segundo dia e o andamento do piloto foi claro, ao assinar o melhor tempo no setor seletivo 2, com Tiago Reis a vencer, apesar das muitas dificuldades que a sua ordem de partida lhe causou (ndr: foi o 37º na estrada). «Tivemos de ultrapassar muita gente, mas fizemos um belíssimo traçado, fomos os mais rápidos outra vez, e creio que sem o azar do dia de sábado, havíamos conquistado muito mais que as vitórias na etapa e no prólogo», assinalou o piloto.

O piloto Edgar Reis fez um bom prólogo, com o terceiro registo de tempo entre os T3, mas também foi forçado a abandonar. No setor seletivo 2 terminou na quarta posição entre os T3. «Páramos depois de uma hora de corrida, por uma indisposição que nos estava a afetar e, por uma questão de segurança, abandonamos», contou.

Daniel Silva viu o resultado final hipotecado no último dia de corrida. Com o quinto lugar no prólogo, Daniel Silva e Gonçalo Magalhães concluíram o prólogo na quinta posição e subiram ao terceiro lugar no final do setor seletivo 1. No segundo dia, com problemas num tubo do radiador, a equipa perdeu muito tempo e acabou na décima posição. «Foi uma pena pelo bom andamento que conseguimos colocar na corrida, mas fica a experiência em prova, na certeza de que estamos a melhorar e estamos mais próximos das nossas ambições», assinalou o piloto.