Famalicão: Passeio motard de Pais Natais em Nine

Riba de Ave celebra, este fim de semana, o 35.º aniversário de elevação a vila. As comemorações decorrem até ao dia 23 de dezembro, começando, já este sábado, com a visita do Pai Natal, às 15 horas, ao Mercadinho de Natal, instalado no adro da Igreja, acompanhado do Mickey e da Minnie.

No domingo, às 11h15, celebra-se missa em homenagem a todos os ribadavenses falecidos e romagem ao cemitério para entrega de coroa de flores. No final, a partir das 12h30, decorre o almoço comemorativo de elevação a vila, com animação e entrega de distinção a membros da comunidade que se destacaram este ano.

De tarde, entre as 15h30 e as 16 horas, há um desfile motard com chegada do Pai Natal que vai entregar lembranças às crianças.

Na quinta-feira, dia 22, às 10h30, 16 e 21h30, há cinema no Teatro Narciso Ferreira, com a exibição d´ “O Gato das Botas: O último desejo de Joel Crawford”. Na sexta-feira, às 21 horas, há um Concerto de Natal na igreja, com a CIJAF e o Quarteto Harmonioso, com piano, violino e duas vozes.