Famalicão: Passeio motard para angariar fundos para o S. João em landim

Com o objetivo de angariar fundos para as festas de São João, em Landim, realiza-se, no dia 28 de março, um passeio ao Monte da Franqueira. A organização está a cargo da Comissão de Festas de São João de Landim, em parceria com o Grupo Amigos Motards Senhora das Dores.

A concentração e partida do passeio de motas estão marcadas para as 14h00, no Largo Dr. Fonseca Monteiro, em Landim, seguindo-se o percurso até ao Monte da Franqueira. A inscrição é obrigatória e exclusiva para os participantes no passeio de mota.

O custo de participação é de 6 euros, incluindo uma sandes e bebida.

Após o passeio, a animação decorre no Largo dr. Fonseca Monteiro, com serviço de comida e bebidas, insuflável para crianças, animação musical com DJ (depois das 16h30), ambiente festivo e convívio ao longo da tarde.

Este convívio é de acesso livre à população, esperando uma grande mobilização, porque o sucesso desta iniciativa será mais um contributo para o regresso das Festas de São João de Landim, que não se realizam há mais de 25 anos.

As inscrições para o passeio podem ser efetuadas através dos contactos: Henrique: 933 933 630; Liliana: 919 472 106.