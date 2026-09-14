A Pagi Confeções Lda, empresa do setor têxtil instalada na freguesia da Lagoa, em Famalicão, encerrou a atividade após mais de 30 anos de laboração.

As funcionárias estavam de férias desde o dia 14 de agosto e tinham regresso ao trabalho marcado para esta segunda-feira, 14 de setembro. Foi precisamente à chegada às instalações da empresa que receberam a notícia do encerramento.

O responsável pela Pagi Confeções recebeu as trabalhadoras e comunicou-lhes que a empresa atravessa dificuldades provocadas pela quebra de encomendas, situação que levou à abertura de um processo de insolvência.

A Pagi Confeções Lda estava sediada na Lagoa e dedicava-se à confeção de artigos têxteis.