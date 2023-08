Famalicão: Patrícia Costa no décimo Festival de Fado

Famalicão: Missa de apresentação do Padre Bruno Lopes à comunidade de São Julião do Calendário

O jovem Padre Bruno André Carvalho Lopes, de 25 anos, natural de Calendário e que teve a sua Ordenação Presbiteral no passado dia 16 de julho, na Cripta do Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, apresenta-se à comunidade paroquial de São Julião do Calendário no próximo domingo.

Como Diácono fez estágio pastoral na paróquia de Caxinas, Vila do Conde e, após a ordenação, foi nomeado Administrador Paroquial das paróquias de Cristelo (Divino Salvador), Fornelos (Divino Salvador), Gilmonde (Santa Maria) e Vila Seca (São Tiago), todas do Arciprestado de Barcelos, sob a moderação do Padre Paulo Jorge Brás de Sá.

O programa deste domingo tem início pelas 15 horas, no Largo da Castela, com receção ao Padre Bruno Lopes pela comunidade e Agrupamento dos Escuteiros 291 com sua fanfarra; em cortejo, segue até à Igreja de São Julião, onde se vai paramentar; dali, pelas 15h30, a procissão de entrada no salão paroquial, onde será celebrada a “Eucaristia de Apresentação” à sua comunidade de São Julião. Presentes, para além dos seus familiares e amigos, estarão vários sacerdotes e todos os movimentos paroquiais de Calendário.

No final, o Seminário Combonianos de Famalicão, em Antas, acolhe o Padre Bruno Lopes, para um fraternal convívio com os seus familiares e amigos.