A jovem fadista, de 28 anos, venceu a décima terceira edição do Concurso de Fado Amador de Famalicão, uma iniciativa ACAFADO – Associação Cultural & Artística Famalicão Fado, cuja final decorreu no âmbito da programação da 41.ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão

O Festival de Fado realizou-se na noite da passada quarta-feira e Patrícia Silva, que é natural de Braga, interpretou “Deste-me um beijo e vivi” e “Fado Malhoa”. Em segundo lugar ficou a menina Matilde Costa, de 14 anos e natural de Vila Nova de Gaia, que interpretou “Lisboa e o Tejo” e “Memória”. Carina Afonso, das Caldas das Taipas, 45 anos, foi a terceira, tendo interpretado “Fado Tango” e “Fado Alta Roda”.

Em quarto lugar ficou Rita Oliveira, da Maia, 23 anos, que interpretou “Amor de mel, amor de fel” e “Estranha forma de vida”; Sandra Nascimento, de Queluz, Sintra, 43 anos, foi quinta com as interpretações de “Júlia Florista” e “Sou do Fado”.

O acompanhamento musical esteve a cargo de João Martins e Miguel Amaral, na guitarra portuguesa; João Araújo, na viola de fado; e Filipe Fernandes, no baixo acústico.

O evento contou com o apoio da Câmara Municipal e teve, ainda, a participação da conceituada fadista Joana Amendoeira.

A apresentação esteve a cargo de Manuel Sanches e a final contemplou a atuação das cinco vozes selecionadas entre todos os concorrentes na eliminatória realizada no dia 20 de agosto. O júri foi composto por Patrícia Costa, Diogo Aranha, Sérgio Marques e Filipe Fernandes.