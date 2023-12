Famalicão: Patrício Castro sobe ao pódio na S. Silvestre de Lousada

Famalicão: “O Soldadinho Perfeitamente Imperfeito” na Festa de Natal do CSP de Ribeirão

No passado dia 19 de dezembro, a Casa das Artes foi palco de um espetáculo oferecido às crianças, pelos colaboradores e pais do Centro Social Paroquial de Ribeirão.

Na sua tradicional Festa de Natal e segundo o projeto “A Melhor prenda de Natal” que esta instituição educativa desenvolve há 20 anos, a equipa pedagógica desafiou os pais e colaboradores a realizarem um espetáculo para os seus filhos. Este ano encantaram com a emocionante história do “Soldadinho Perfeitamente Imperfeito”, uma adaptação do “Soldadinho de Chumbo”, de Hans Cristian Andersen.

Esta festa foi possível graças à colaboração de todos os intervenientes. A dedicação e esforço de cada pessoa envolvida nesta produção resultou «neste magnifico espetáculo, um momento bonito e único que uniu a comunidade educativa em torno de um verdadeiro espírito natalício», relata a direção do Centro Social de Ribeirão.

A festa terminou com a mensagem de Natal que apela a uma reflexão sobre a história e sobre os desejos que se pretendem transmitir: «Que neste Natal acendamos a fogueira do Menino Jesus em nossos corações e que as chamas se mantenham acesas para sempre, onde a luz e a compaixão possam tecer finais felizes em todos os momentos da nossa vida! Feliz Natal!».