Também conhecido como Pato Salas, é reforço para o eixo ofensivo do FC Famalicão até ao final da presente época, após acordo entre a SAD famalicense e Club de Futbol América.

O atacante revela-se «muito entusiasmado e com muita vontade de iniciar este novo desafio». Considera que vir para a Europa «é o maior passo na minha ainda curta carreira e fazê-lo ao serviço de um clube tão ambicioso é um motivo de orgulho e, simultaneamente, de muita responsabilidade. Sei que esperam golos e assistências e, dessa forma, pretendo corresponder às expectativas para marcar a diferença na Liga Portuguesa», garantiu.

O avançado diz que é «um jogador técnico, que gosta de ter bola e estar próximo dos colegas» e promete «jogar sempre para a equipa, pois os golos e as assistências são a consequência do quão bem jogas».

O mexicano de 22 anos tem uma ligação umbilical com o CF America. Após revelar-se nos escalões de formação, sub-21 e sub-23, chegar à equipa principal foi o passo natural na carreira. Pelo emblema da Cidade do México celebrou uma Liga Clausura e duas edições da Liga Apertura. O atacante teve, ainda, a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões da CONCACAF e a Leagues Cup.