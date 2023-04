Famalicão: Paula Cristina Santos repete candidatura a Ribeirão

Paula Cristina Santos é candidata à Junta de Freguesia de Ribeirão. A líder do Movimento Juntos por Ribeirão anunciou o seu propósito, este fim de semana, nas redes sociais, com uma publicação que remete para uma carta aberta que vai enviar aos ribeirenses.

Assume-se, tal como em 2021, como candidata independente. Paula Cristina Santos foi dirigente local do PSD do qual saiu em divergência pela escolha de Leonel Rocha.

Com este anúncio para um ato eleitoral que ainda não tem data, sobe para cinco os candidatos: Leonel Rocha, pela Coligação PSD-CDS/PP; Pedro Ruben Gomes, pelo PS; Miguel Cruz do Chega; e Sara Silva, da CDU.

Recorde-se que em 2021 Leonel Rocha venceu as eleições sem maioria absoluta, tendo mais tarde formado executivo com dois elementos do Juntos por Ribeirão. No final de 2022, depois do orçamento ter sido chumbado na Assembleia de Freguesia, o executivo apresentou, em bloco, a demissão nos primeiros dias do ano em curso.

Desde então, decorreram todas as formalidades para a convocação de um novo ato eleitoral.