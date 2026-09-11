Paula Osório apresenta, este sábado, 12 de setembro, o livro “Histórias da C”. A iniciativa está marcada para a Escola Primária de Landim, às 18h30, com sessão de autógrafos.

A “C” é uma menina de 6 anos, com o coração do tamanho do mundo. Neste livro infantil é possível acompanhar as suas pequenas e grandes aventuras, entre descobertas e encontros mágicos com animais e pessoas. É um convite à ternura e à beleza das coisas simples.

A Paula Osório nasceu no Porto e vive em Vila Nova de Famalicão. Licenciou-se em Ensino de Português e Inglês pela Universidade do Minho e é professora de Português na OFICINA — Escola Profissional, onde também coordena a EMAEI, a equipa que apoia uma escola mais inclusiva para todos. O gosto pela escrita começou na faculdade, como forma de expressão e reflexão, mas foi com a maternidade que encontrou a sua inspiração mais profunda.