Famalicão: Paula Rego em exposição na Fundação Cupertino de Miranda

Nascido, em 2023, dentro das urbanizações municipais, o projeto Sons do Bairro, continua a ser citado como um exemplo de inclusão social e educacional. Para além do impacto social do projeto e a sua abordagem inovadora na utilização da música como ferramenta de inclusão para crianças, adolescentes e jovens, neste projeto já nasceram 25 músicas originais, envolvendo quase meia centena de jovens. Tudo para cumprir o propósito de reduzir desigualdades, promover a integração e a inclusão, a diversidade cultura, e fortalecer laços comunitários.

O projeto tem sido apresentado em diferentes iniciativas, como aconteceu no IV Congresso (Luso-Brasileiro) de Serviço Social Escolar, que decorreu no auditório do Agrupamento de Escolas D. Sancho I.

Sob o tema “A promoção do sucesso educativo – Uma construção colaborativa”, a iniciativa serviu de reflexão e partilha de experiências sobre a importância da colaboração entre diferentes áreas para garantir o sucesso educativo. «Normalmente as pessoas do bairro vão beber recursos à comunidade, mas desta vez é a comunidade que vem beber recursos às urbanizações e é assim que Sons do Bairro se constrói e promove a inclusão», destacou João Costa, um dos responsáveis pelo projeto.

Recentemente, Sons do Bairro foi, também, apresentado nos Encontros Exploratórios de Prática Musical Inclusiva, promovido pela Direção-Geral das Artes (DGARTES) no âmbito do Programa Iberorquestras Juvenis, que decorreu em Arronches, Alentejo, reunindo especialistas, músicos, educadores e gestores culturais de Portugal e do mundo ibero-americano.