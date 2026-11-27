A equipa de Educação Especial da Escola Básica Dr. Nuno Simões organiza, no dia 3 de dezembro, às 9h30, uma palestra sobre «A Inclusão começa pelo Respeito e pela Empatia», que contará com a presença de Paulo Azevedo, ator e orador motivacional.

Três de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e a data vai ser assinalada com uma iniciativa que procura reforçar a importância de uma escola e de uma sociedade verdadeiramente inclusivas, «onde a diferença não constitui uma barreira, mas antes uma oportunidade de aprendizagem, crescimento e enriquecimento coletivo». Valores que quer passar através desta palestra, fazendo a sociedade refletir sobre eles.

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A Escola, que faz parte do Agrupamento D. Sancho I, diz que é importante sensibilizar a comunidade educativa para «a importância de uma sociedade mais inclusiva, assente no respeito pela diferença, na empatia, na igualdade de oportunidades e na valorização de cada pessoa».

A iniciativa envolverá a comunidade escolar e conta com o apoio e a colaboração de várias entidades e empresas locais, nomeadamente a Continental Mabor, a Primor Charcutaria, a Junta de Freguesia de Calendário, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I e os Lions Clube Rotary de Vila Nova de Famalicão.

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