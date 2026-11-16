Esta é uma breve crónica sobre um título já anunciado. Desde outubro que o título nacional de Trial, na Classe Elite, não iria fugir a Paulo Ballas Jr; faltava saber se seria com o pleno de vitórias… o que foi alcançado este domingo na última prova. Em Maçãs de D. Maria, concelho de Alvaiázere, na disputa da oitava e última prova, o piloto famalicense fechou a temporada como começou: a vencer.
Paulo Ballas Júnior voltou a demonstrar uma superioridade inquestionável na classe Elite, confirmando o triunfo na etapa e o título de forma invicta. No final da prova, o famalicense considerou que o título «é o culminar de um trabalho monumental de toda a equipa, família e patrocinadores ao longo de uma época exigente». Quanto a terminar o campeonato só com vitórias, reconhece que «era um objetivo ambicioso, pelo qual lutámos com enorme dedicação. É o fecho perfeito para uma época inesquecível. Obrigado a todos que nos apoiam», agradeceu.