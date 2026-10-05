​A uma prova do final do campeonato Nacional de Trial, o piloto famalicense já é campeão nacional. E com o registo impressionante de sete vitórias em igual número de provas, última em Celorico da Beira.

A vitória deste domingo é a prova de uma época de grande qualidade e irrepreensível, marcada pelo domínio absoluto do famalicense na modalidade.

​

​A consistência, a precisão técnica e a dedicação demonstradas em cada etapa demonstram que Paulo Ballas Júnior é uma das grandes referências do Trial nacional.

​Este título, refere o piloto, “é o reflexo de um trabalho de longa data e de muita dedicação a esta modalidade e do apoio fundamental da minha equipa, dos meus patrocinadores e de todos os que me acompanham prova a prova”.

Paulo Ballas Júnior considera que “chegar ao final da época com sete vitórias em sete provas é um orgulho enorme e o concretizar de todo o esforço investido ao longo dos anos nesta modalidade.”

