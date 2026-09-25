O piloto famalicense vai capitanear a seleção nacional que, este domingo, vai disputar o Trial das Nações, aquele que é um dos grandes encontros internacionais da modalidade e que vai decorrer este domingo, em Arteixo, Espanha.
Paulo Balas Jr lidera a equipa que vai competir na classe Internacional, aquela que tem a maior participação, com um total de 16 países inscritos.
Antes da partida para Espanha, em declarações à CIDADE HOJE, o capitão da seleção reconhece as «dificuldades que vamos ter pela frente», perante os melhores, «mas acredito que vamos conseguir um bom resultado coletivo. Se não cometermos erros, acredito que conseguiremos entrar no topo ten, o que seria um bom resultado».
Paulo Ballas Jr, enquanto capitão da equipa, cuidará «pelo bom resultado coletivo que, necessariamente, será resultado da prestação de cada um de nós». Por isso, individualmente, «darei o melhor de mim para contribuir para o um bom resultado coletivo».
A Federação de Motociclismo de Portugal apostou na mesma equipa do ano passado – Paulo Gonçalves (Paulo Ballas Jr), João Silva e Filipe Sá.
O jovem piloto famalicense, de 21 anos, vai competir pela sexta vez no Trial das Nações, ele que foi o mais jovem de sempre – aos 16 anos – a representar Portugal neste tipo de provas.
Paulo Ballas foi recebido, esta semana, pelo presidente da Câmara Municipal. Mário Passos inteirou-se da preparação e dos objetivos da seleção e agradeceu a Paulo Ballas Júnior por levar o nome de Famalicão além-fronteiras.