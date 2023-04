Famalicão: Paulo Barros “Tarantula” na Casa do Artista Amador

A Casa do Artista Amador, no Louro, convida esta quarta-feira, dia 19, para o Café Filosófico, Paulo Barros, dos Tarantula. Com início às 21h30, e entrada livre, vão discutir o tema:”A música rock em Portugal é mais dark ou mais colorida?” Como estão as preferências dos portugueses?”.

Juntamente com o irmão, Luís Barros, fundou em 1981 os Mac Zac, que no ano seguinte adotaram o nome de Tarântula. Depois de alguns anos de concertos, incluindo na Alemanha, e de ter gravado duas demos tapes, a banda estreou-se com um álbum homónimo em 1987, que ficaria para a História como o primeiro disco de heavy metal português editado em Portugal.

Dia 21, sexta-feira, 21 horas, exibição do documentário “A revolução do 25 de Abril de 1974 em Famalicão”. Segue-se uma tertúlia sobre o tema: “Vamos falar de Abril”, com Artur Sá da Costa, autor do documentário; Carlos Barroso Nunes, presidente da primeira comissão administrativa do Louro após a revolução. A moderação é de Arminda Ferreira.

Documentário dirigido pelo historiador Artur Sá da Costa, realizado pelo jornalista Paulo Couto, com investigação de Amadeu Gonçalves e produzido no âmbito do projeto “Conta-me a História” do Município de Vila Nova de Famalicão sobre o processo de consolidação democrático em Portugal.

Sábado, dia 22, às 20h30, concerto com as bandas Slug e CHaia, no género hard/indie rock. Cinco euros a entrada.

SLUG: Oriundos do mítico centro comercial Stop no Porto são uma banda de Rock in Roll, que variam entre o Sepeed Metal e o Rock Psicadélico, sempre com uma energia frenética, que não deixa indiferente quem os segue e desfruta a sua música.

CHAIA: Um projeto musical recente do Porto. Constituído por quatro instrumentistas: guitarra, bateria, baixo, teclado e voz. Não tem um género musical fixo, influenciando-se por ritmos africanos, indie rock, rock, punk, música experimental e música tradicional portuguesa.

Domingo, dia 23, tarde de discoteca, com entradas a 2,5 euros, com os Dj´s José Santos, Jacinto Monteiro e Jorge Araújo. Matiné em Vinil dos hits dos anos 80/90.

Reservas pelo: 969 489 422 (Whatsapp)

Mais informações em www.casadoartistaamdor.pt