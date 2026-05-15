Famalicão: Paulo Cunha defende o reforço da fiscalização aduaneira e a aposta na circularidade

«A sustentabilidade e a competitividade têm de caminhar lado a lado. Não podemos exigir mais às empresas europeias e permitir que produtos que não cumprem as mesmas regras entrem livremente no mercado europeu», afirmou o eurodeputado Paulo Cunha, que participou numa conferência dedicada aos desafios da competitividade e sustentabilidade no setor têxtil europeu, que decorreu no Parlamento Europeu.

A conferência reuniu representantes das instituições europeias, autoridades de fiscalização e líderes da indústria para debater o impacto do crescimento das plataformas de e-commerce, a necessidade de reforçar os mecanismos de controlo no mercado europeu e os desafios associados à transição para uma economia mais circular e sustentável.

Paulo Cunha defendeu uma resposta europeia mais eficaz, assente no reforço da fiscalização aduaneira, na proteção dos consumidores e na promoção da competitividade da indústria europeia.

A circularidade foi outro dos temas centrais da intervenção do eurodeputado, que defendeu políticas capazes de incentivar a reutilização, a durabilidade e a reciclagem de materiais, bem como melhores condições para o desenvolvimento de modelos de negócio mais sustentáveis.

«A circularidade não pode ser apenas um objetivo ambiental. Tem de ser também uma estratégia industrial e de competitividade para a Europa», considerou.

Paulo Cunha referiu-se também ao contexto nacional, onde destacou a capacidade de adaptação, inovação e sustentabilidade da indústria têxtil portuguesa.