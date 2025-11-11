Concelho

Famalicão: Paulo Cunha é relator do Parlamento Europeu para a Convenção sobre Inteligência Artificial

Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara de Famalicão, foi nomeado relator do Parlamento Europeu para a Convenção sobre Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito.

Esta Convenção é considerada o primeiro instrumento jurídico dedicado a regular a inteligência artificial, para assegurar que o desenvolvimento e o uso destas tecnologias respeitam os direitos humanos, os princípios democráticos e o Estado de Direito.

A «massificação do telemóvel» foi aquilo que, nos últimos 30 anos, mais impressionou Paulo Cunha no que à tecnologia diz respeito, mas considera que o salto dos últimos anos foi enorme.

Quando a IA está a entrar em todos os setores de atividade, preocupa a Paulo Cunha a ingerência na democracia e o mau uso de uma forma geral. Lembra que na Roménia houve uma eleição que foi anulada por ter havido ingerência externa. «O impacto não vai acontecer, está a acontecer. As ingerências ilegítimas e externas são uma realidade», afirmou em declarações à TSF.

Por isso, Paulo Cunha defende mais legislação nesta matéria, não no sentido de estancar o seu progresso e desenvolvimento, mas para regular e filtrar. Dá como exemplo a transparência das fontes e mecanismos de responsabilização. «Precisamos que o inovador ajude o regulador para responsabilizar quem usa a ferramenta de forma indevida», menciona.

Apesar das preocupações, o social-democrata diz-se otimista em relação ao tema. «O que está a ser construído é extremamente virtuoso», e dá como exemplo os ganhos que a medicina pode alcançar; mas «temos que perceber que a IA é um meio ao serviço de fins», sublinha. «A IA tem de ter como único propósito servir as pessoas», conclui.

Famalicão é “Autarquia Familiarmente Responsável”

O município de Famalicão voltou a ser classificado como “Autarquia Familiarmente Responsável”. Um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo município na implementação de políticas e medidas de apoio às famílias, ao longo do ano, em diversas áreas de atuação, como Educação, Habitação, Transportes, Saúde, Cultura, Desporto e Ação Social.

Segundo o presidente da Câmara, trata-se «de um reconhecimento das políticas que promovemos para os famalicenses, mas também para os trabalhadores do município, e que muito nos orgulha, porque validam os programas que temos desenvolvido e têm impacto direto no bem-estar de cada um dos nossos cidadãos».

Foram tidas em causa políticas como as bolsas de estudo a estudantes universitários, a criação das Bolsas de Talento Jovem, os apoios à renda e às obras no âmbito do programa municipal Casa Feliz, o pagamento das inscrições federativas desportivas e respetivos seguros aos jovens atletas do concelho, a existência de um quarto escalão de apoio social municipal na Educação e a disponibilização de consultas de nutrição e psicologia direcionadas aos jovens. Medidas internas como a conciliação de horários de trabalho flexíveis para apoio à família e o apoio médico nas áreas de medicina, psicologia, osteopatia e nutrição para os trabalhadores do município.

É a décima quarta vez – décima terceira consecutiva – que a autarquia famalicense recebe esta distinção, atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, um projeto promovido pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, em parceria com o Instituto da Segurança Social.

O objetivo do prémio é acompanhar, premiar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas ao nível da responsabilidade familiar.

A bandeira de “Autarquia Familiarmente Responsável”, símbolo entregue aos municípios distinguidos, vai ser entregue ao Município a 19 de novembro, em cerimónia a realizar no Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Famalicão: Gustavo Sá (lesionado) sai da seleção sub-21

A Seleção Nacional sub-21 já está reunida em Oeiras, onde, esta terça-feira, dá início à preparação para o encontro da Fase de Qualificação para o Campeonato da Europa 2027, diante da Chéquia, agendado para o dia 18 de novembro, em Hradec Kralove (17h00).

Gustavo Sá, do FC Famalicão, apresentou queixas de ordem física após o último jogo, com o FC Porto, e após avaliação da Direção de Saúde e Performance da FPF, foi considerado como indisponível para dar o seu contributo à seleção nacional

Para o seu lugar foi chamado Hugo Félix, do Tondela.

Famalicão: Carević entre os melhores guardiões da I Liga

Após ter sido eleito o melhor guarda-redes do campeonato no mês de agosto, Lazar Carević volta a ter destaque nos prémios atribuídos pela Liga Portugal. O guarda-redes do FC Famalicão foi um dos mais votados pelos treinadores da principal competição do futebol português, referente a setembro/outubro.

Lazar Carević reuniu 21,57% dos votos, a mesma percentagem que Andrew (Gil Vicente) e Diogo Costa (FC Porto). O guarda-redes do emblema gilista superiorizou-se neste ‘duelo’ particular, por ter registado menor tempo efetivo de jogo relativamente aos colegas de posição.

Famalicão: Homem gravemente ferido depois de ser atropelado por carro que se destravou

Um homem ficou gravemente ferido, na tarde desta terça-feira, depois de ser colhido por uma viatura que se destravou.

O incidente aconteceu cerca das 13h20, na Rua do Castanhal, na freguesia de Brufe, em Famalicão. A vítima é morador da zona e foi empurrado contra um muro.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicenses e a VMER local.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Desfile Motard de Pais Natal volta a animar Famalicão no dia 14 de dezembro

O espírito natalício vai voltar a acelerar pelas ruas de Vila Nova de Famalicão. No dia 14 de dezembro de 2025, o Clube Motard Escorpiões promove mais uma edição do Desfile Motard de Pais Natal, um evento que já é tradição na cidade e que promete encher as ruas de cor, alegria e boa disposição.

A concentração está marcada para as 14h00 na sede do clube, com partida às 14h30 rumo à Casa do Empresário (ACIF). O desfile começa oficialmente às 15h00, inserido no programa Famalicão Porto de Encontro e com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Famalicão.

Centenas de motards vão vestir-se de Pai Natal e percorrer a cidade em motas decoradas, levando sorrisos e o verdadeiro espírito de Natal a quem os vê passar.

A organização convida todos os amantes das duas rodas a juntarem-se a esta celebração solidária, que une amizade, partilha e espírito comunitário.

Famalicão: Lista “AFSA 2.0″ quer «organizar, modernizar e valorizar” o futsal concelhio

A lista “AFSA 2.0 – Organizar, Modernizar, Valorizar”, liderada por Paulo Cortinhas, apresenta-se oficialmente à presidência da Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão, cujas eleições são no dia 18 de novembro, terça-feira, na sede da AFSA, em Novais.

Paulo Cortinhas, que exerceu as funções de vice-presidente na direção cessante, propõe um projeto de continuidade com renovação, centrado em três pilares: organizar, modernizar e valorizar.

A equipa é composta por dirigentes experientes e novos elementos ligados ao futsal famalicense e de outras áreas. Quanto aos propósitos, pretende dar um novo impulso à associação, reforçando a sua ligação aos clubes, atletas e comunidade.

«Vimos da direção cessante, com o orgulho do trabalho feito, mas conscientes de que é tempo de evoluir. Reunimos uma equipa dinâmica, competente e apaixonada pelo futsal, preparada para transformar a AFSA numa referência da organização desportiva local», afirma Paulo Cortinhas.

Segundo a lista da “AFSA 2.0”, o projeto aposta numa «gestão profissional, digital e transparente». Entre as medidas está a criação de uma plataforma online de gestão de competições, a publicação de relatórios financeiros resumidos, a modernização dos regulamentos e a definição de um calendário anual previsível.

Na vertente desportiva, a candidatura propõe novas competições e eventos, como a Taça da Liga AFSA e o All-Star Game, bem como a realização de uma Gala AFSA para distinguir atletas, dirigentes, árbitros e clubes. Entre as propostas está também o reforço da comunicação e imagem, através da criação da AFSA Media, com transmissões de jogos, resumos e uma newsletter.

No projeto estão, também, a formação e a proximidade, com a criação do Conselho de Clubes AFSA, o projeto AFSA Jovem e ações de capacitação para dirigentes, árbitros e treinadores.

«Queremos uma AFSA mais moderna, participativa e preparada para o futuro. Uma associação que valorize quem faz o futsal famalicense crescer todos os dias», acrescenta o candidato.