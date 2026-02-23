Famalicão: Paulo Cunha lança desafios aos jovens do distrito de Braga

No âmbito da sua recandidatura à presidência da Distrital do PSD, sob o mote “União e Confiança”, Paulo Cunha desafia os jovens a assumirem uma participação mais ativa na vida política. Numa mensagem dirigida especialmente para eles, afirma que «a juventude não é apenas o futuro do partido — é parte essencial do seu presente». Por isso, para o famalicense, uma estrutura distrital «só é verdadeiramente forte quando é aberta, participada e intergeracional».

O dirigente da distrital de Braga e candidato considera que os principais desafios da nova geração dizem respeito à precariedade laboral e acesso à habitação. «Se queremos jovens envolvidos, temos de garantir condições reais de estabilidade, mérito e mobilidade», disse, prometendo continuar atentos aos seus problemas.

O candidato assume, ainda, o compromisso de diálogo permanente com a Juventude Social Democrata, defendendo uma participação estruturada e consequente na definição das prioridades políticas do distrito. «União significa integrar. Confiança significa dar responsabilidade», afirma.

Sublinhando a importância da captação e retenção de talento em Braga, Paulo Cunha conclui com uma mensagem: «com união e confiança, construiremos uma distrital mais forte, mais preparada e mais próxima dos jovens. O presente também é jovem».