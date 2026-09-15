Paulo Cunha, eurodeputado e chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, vai liderar uma delegação da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu numa visita à Finlândia.

A deslocação, que está marcada para os dias 21 a 23 de setembro, tem por objetivo conhecer a forma como a Finlândia, que tem 1300 km de fronteira com a Rússia, se prepara para antecipar e lidar com ameaças diversas.

«Não podemos começar a preparar uma resposta apenas quando a crise já está instalada. Precisamos de uma União Europeia da preparação, capaz de antecipar riscos, coordenar as autoridades e apoiar os Estados-Membros quando a sua capacidade de resposta é ultrapassada», afirma o eurodeputado. Logo «esta missão permitirá conhecer as soluções desenvolvidas pelo país e perceber que medidas devemos reforçar a nível europeu para antecipar ameaças e apoiar os Estados-Membros mais expostos», acrescenta Paulo Cunha.

Além de conhecer estratégias, a delegação vai visitar espaços, como um abrigo de proteção civil em Helsínquia, e reunir com responsáveis pelos projetos.