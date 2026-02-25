Concelho

Famalicão: Paulo Cunha lidera tratado internacional sobre Inteligência Artificial

Paulo Cunha, relator do Parlamento Europeu para a Convenção sobre Inteligência Artificial, explica ao CIDADE HOJE como o novo tratado internacional estabelece, pela primeira vez, «princípios claros para garantir que o desenvolvimento da IA respeita os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito». Acredita que a IA pode melhorar serviços públicos, apoiar diagnósticos médicos, otimizar transportes e tornar processos mais eficientes, mas com regras.

CIDADE HOJE (CH): O que mais destaca da primeira Convenção sobre Inteligência Artificial, aprovada no Parlamento Europeu, da qual é relator?

Paulo Cunha (PC): Destaco, acima de tudo, o seu caráter histórico. Estamos perante o primeiro tratado internacional juridicamente vinculativo dedicado à Inteligência Artificial, adotado no âmbito do Conselho da Europa e agora aprovado pelo Parlamento Europeu.

É um marco porque estabelece, pela primeira vez, princípios claros para garantir que o desenvolvimento da IA respeita os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito.

A Europa volta a assumir um papel de liderança global, mostrando que inovação e responsabilidade podem – e devem – caminhar juntas.

CH: Que tipo de regulamentação está a ser criada?

PC: Não se trata de travar a inovação, mas de criar um quadro de garantias. A Convenção define princípios e obrigações para os Estados no que toca à utilização de sistemas de IA, especialmente quando estes afetam direitos fundamentais.

Estamos a falar de transparência, avaliação de riscos, mecanismos de supervisão, responsabilização e proteção contra discriminação algorítmica. O objetivo é assegurar que a tecnologia serve as pessoas, e não o contrário.

 

«Há países com abordagens mais permissivas e outros com preocupações mais restritivas»

CH: Foi difícil chegar a este documento final. Que maiores dificuldades enfrentou?

PC: O principal desafio foi encontrar um equilíbrio entre realidades muito diferentes. Há países com abordagens mais permissivas e outros com preocupações mais restritivas. Também houve um trabalho técnico exigente: garantir que o texto fosse suficientemente robusto para proteger direitos fundamentais, mas flexível para acompanhar a evolução tecnológica. A negociação exigiu diálogo constante, capacidade de compromisso e clareza política.

CH: Como “geriu” o conflito entre o desenvolvimento tecnológico e o controlo de proteção de potenciais vítimas?

PC: Não vejo isso como um conflito inevitável. A falsa dicotomia entre inovação e proteção é um erro. A proteção das pessoas cria confiança – e a confiança é condição essencial para o desenvolvimento tecnológico sustentável. Se os cidadãos não confiarem na tecnologia, ela não será adotada. A nossa abordagem foi precisamente essa: criar regras que promovam inovação responsável.

 

«Regras claras criam mercado»

CH: Como as empresas tecnológicas receberam as propostas agora vertidas nesta “Constituição para a IA”?

PC: De forma diversa. Algumas empresas reconheceram a importância de um quadro jurídico claro e estável, que reduza incerteza regulatória; outras manifestaram preocupação quanto a eventuais custos de adaptação. Mas há um ponto essencial: regras claras criam mercado. A previsibilidade jurídica é um ativo económico.

CH: Como pode esta Convenção ter escala global para que não existam “ilhas tecnológicas”?

PC: A Convenção está aberta a países fora da Europa. Tal como aconteceu com a Convenção 108 sobre proteção de dados, a ambição é criar um padrão internacional. Se vários Estados adotarem princípios comuns, evitamos fragmentação e criamos um referencial global. A Europa não impõe: propõe. E quando propõe com credibilidade, influencia.

 

«Não podemos permitir que a manipulação se torne invisível»

CH: Como proteger as pessoas de conteúdos falsos e de manipulação de imagem?

PC: A proliferação de deepfakes é uma ameaça real. A resposta passa por três pilares: transparência na identificação de conteúdos sintéticos, responsabilização das plataformas e literacia digital.

Os sistemas de IA que possam manipular imagem ou voz devem estar sujeitos a requisitos reforçados de identificação e supervisão. Não podemos permitir que a manipulação se torne invisível.

CH: Não se trata apenas de proteger o cidadão, mas também as empresas, instituições…

PC: Sem dúvida. A manipulação algorítmica pode afetar reputações, mercados e processos administrativos. Proteger direitos fundamentais significa também proteger a integridade das instituições e a confiança no espaço público. Uma economia digital forte depende de segurança jurídica.

 

«A tecnologia não pode substituir o escrutínio democrático»

CH: Também está associada à manipulação política? Como garantir e proteger o Estado de Direito perante a proliferação da desinformação?

PC: Sim, existe um risco evidente de instrumentalização da IA para fins políticos, através da desinformação e da manipulação emocional. A resposta passa por transparência, responsabilização e supervisão independente. O Estado de Direito exige que as decisões com impacto significativo não sejam opacas nem arbitrárias. A tecnologia não pode substituir o escrutínio democrático.

CH: De que forma a tecnologia, que em muitas situações já substitui o ser humano, pode servir as pessoas sem as prejudicar?

PC: A tecnologia deve ser uma ferramenta, não um substituto da dignidade humana. A IA pode melhorar serviços públicos, apoiar diagnósticos médicos, otimizar transportes e tornar processos mais eficientes. Mas deve sempre existir supervisão humana significativa quando estão em causa direitos, liberdade ou acesso a oportunidades. O princípio é simples: a inovação deve ampliar capacidades humanas, não reduzir autonomia ou responsabilidade.

Famalicão: Muito carinho e apoio na Cão-Minhada de Novais

“Patas em Movimento – Cão Minhada”, que aconteceu no passado domingo, a partir do adro da igreja de Novais, foi um sucesso, com muita participação de patudos e seus tutores.

Foram parceiros da Junta de Freguesia de Novais o CROA – Centro de Recolha Animal de Famalicão, que levou alguns dos seus cães, e a Pets & Me.

O objetivo da iniciativa foi a sensibilização para a importância dos cuidados e da proteção animal. Mas, além do passeio e da diversão, houve uma causa solidária, com a entrega de mantas e contributos para os animais.

Famalicão: Caminhada do Dia do Pai no Cantinho de Ninães (Requião)

A Associação Cantinho de Ninães organiza a 5.ª edição da Caminhada do Dia do Pai, no dia 22 de março, pelas 9H00, com saída do parque de merendas Cantinho de Ninães, Requião.

Esta iniciativa tem como principal objetivo celebrar o Dia do Pai de uma forma saudável, promovendo o convívio familiar, o contacto com a natureza e o fortalecimento dos laços entre pais, filhos e toda a comunidade.

Na edição do ano passado, reuniram 120 participantes, número que reflete o entusiasmo e o envolvimento das famílias nesta iniciativa.

A organização convida pais, filhos e restantes familiares a juntarem-se numa manhã ativa, marcada pelo espírito de união e partilha.

As inscrições podem ser efetuadas através do seguinte link:
https://forms.gle/8akn7yWJdZrTkxSE6

Famalicão: Os novos desafios da integração de Portugal na União Europeia é tema de ciclo de conferências

No âmbito dos 40 anos de integração de Portugal na União Europeia (1986-2026), o município de Famalicão organiza um ciclo de conferências, intitulado “De Famalicão para o Mundo… E a Europa tão perto de nós!”. Decorre na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, entre 5 de março e 28 de maio.

Estas conferências vão decorrer quinzenalmente, das 18h30 às 21h00, reunindo especialistas como Paulo Cunha, Azeredo Lopes e Augusto Santos Silva.

O objetivo passa por debater temas como os populismos, as migrações, as alterações climáticas e a geoestratégia.

Programa: dia 5 de março, abordam “Os desafios europeus contemporâneos”, com Paulo Cunha, deputado ao Parlamento Europeu; no dia 19 de março, a discussão é em torno da “Europa e os Populismos: novos e velhos espectros à solta”, com Sérgio Neto (CITCEM/FLUP); 9 de abril, com o tema “A Europa e a mobilidade demográfica. Migrações e Inclusão”, com Vasco Malta, chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal; 23 de abril, sobre “Os Desafios à Sustentabilidade Demográfica em Portugal: Das Políticas Nacionais às Estratégias Locais”, com Fantina Tedim, professora catedrática no departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; a 7 de maio, Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, debate “As alterações climáticas a as políticas europeias”; no dia 21 de maio, a abordagem é sobre os “Desafios geoestratégicos da Europa contemporânea”, com Azeredo Lopes, da Universidade Católica Portuguesa; por último, no dia 28 de maio, o tema é “Portugal e a cultura europeia” e o convidado é Augusto Santos Silva, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

O evento está acreditado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAEVNF) com 15 horas de formação e é aberto ao público em geral mediante inscrição obrigatória através do email fama licaoparaomundo@gmail.com O programa completo encontra-se disponível no portal do município.

Famalicão: Homem detido por agressão e insultos a um polícia

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Esta quarta-feira, a PSP deteve um homem, de 61 anos, por agressão e insultos a um polícia.

A detenção aconteceu no decurso de uma intervenção policial na cidade de Vila Nova de Famalicão. O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Famalicenses unem-se para entregar uma passadeira de exercício físico ao Hospital

Esta quarta-feira, o Hospital de Famalicão foi palco de um momento simbólico de solidariedade por parte do Clube Motard Escorpiões e do ‘Batman’ que entregaram uma passadeira de exercício físico, oferecida pelo CEO do grupo Fitness Up, o famalicense Hélder Ferreira.

O equipamento desportivo vai integrar o ginásio do Hospital reforçando o espaço de reabilitação e promoção do bem-estar dos utentes.

Esta iniciativa insere-se no compromisso do Clube Motard Escorpiões em promover ações de responsabilidade social e em contribuir ativamente para o bem-estar da população local.

Famalicão: Apoio à renda chega a 358 famílias famalicenses

O Município de Vila Nova de Famalicão vai apoiar, este ano, 358 famílias, mais 14 do que no ano passado. O montante do apoio chega a 370 mil euros, um aumento face aos 355 mil euros de 2025.

Esta medida, em vigor há vários anos, surge no âmbito do programa municipal “Casa Feliz”.

Recorde-se que o apoio, destinado a famílias que se encontrem em situação de carência económica, divide-se em quatro escalões, que equivalem a um apoio mensal durante 12 meses, no montante de 125 euros (82 candidatos), 95 euros (120 candidatos), 65 euros (86 candidatos) e 50 euros (70 candidatos), respetivamente.

A medida vai estar em discussão na reunião do executivo municipal desta quinta-feira, 26 de fevereiro.

O presidente da Câmara reconhece que este «é um apoio que faz a diferença na vida das famílias do concelho e é uma das várias medidas que temos no terreno para dar resposta ao desafio da habitação», afirma Mário Passos.

Desde 2019, o Município de Famalicão já ajudou mais de 2 mil famílias, num investimento superior a 2 milhões de euros.

O processo de candidatura ao apoio à renda é apresentado através do registo na plataforma “Programa Casa Feliz – Apoio à Renda”, em https://rendas.famalicao.pt. As recentes alterações ao Regulamento Municipal de Apoio à Renda permitem que possam ser submetidos pedidos excecionais e devidamente fundamentados fora do período normal de candidaturas, que habitualmente decorrem entre setembro e outubro. Estes pedidos de apoio excecional podem ser submetidos ao longo do ano, têm efeitos a partir do mês seguinte à da apresentação do pedido e vigoram até ao final do ano civil correspondente.